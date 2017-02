FOTO: Trčenje na avtocesti je bilo za medveda usodno

27.2.2017 | 14:45

Polica, Grosuplje - Poročali smo že o tem, da je sinoči na dolenjsko avtocesto v smeri Ljubljane prihlačal okoli 300-kilogramski medved, kar je bilo zanj usodno. Pri kraju Polica je vanj trčil voznik osebnega vozila znamke Audi. Po poročanju PU Ljubljana je medved na kraju poginil, za njegov kadaver pa so poskrbeli lovci. Voznika (35) in njegovega sopotnika (34) so odpeljali na pregled v ljubljanski klinični center, kjer so ugotovili, da sta utrpela lahke telesne poškodbe. Fotografije z intervencije so posneli gasilci PGD Grosuplje.

J. A., foto: https://www.facebook.com/PGDGrosuplje/)

