Pijani hoteli prečkati mejo

27.2.2017 | 15:45

Na posnetku: avto iz prometne nesreče 25. 2. na Zadružni cesti v Črnomlju (Foto: PP Črnomelj)

Na mejni prehod Rigonce je 24. 2. na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila iz Brežic. Policisti so opravili mejno kontrolo in ugotovili, da jim je voznik izročil neveljaven osebni dokument. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus. 27-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,99 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in okršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Novomeški prometniki so na avtocesti pri Obrežju zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus vozniku tovornega vozila iz Bolgarije. 44-letni voznik je imel v litru izdihanega zraka 1,08 miligramov alkohola. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Danes ga bodo privedli v postopek na Okrajno sodišče Brežice.

V noči na 26. 2. so policisti Postaje mejne policije Metlika pri opravljanju mejne kontrole na vstopu v Slovenijo odredili preizkus alkoholiziranosti vozniku osebnega avtomobila iz Hrvaške. 36-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,59 miligramov alkohola. Po zaključenem pridržanju ga bodo zaradi vožnje pod vplivom alkohola privedli v postopek na Okrajno sodišče Novo mesto.

Vlak oplazil vozilo v jarku ob progi

V noči na 25. 2. so bili sevniški policisti obveščeni o prometni nesreči pri Gornjem Brezovem, kjer naj bi avtomobil obstal na železniških tirih, v vozilo pa naj bi kasneje trčil še vlak. Opravili so ogled in ugotovili, da je 25-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil oblast nad vozilom, zapeljal čez železniške tire in z vozilom obstal v jarku. Povzročitelj je peš zapustil kraj, po nesreči pa je iz smeri Dobove proti Sevnici pripeljal vlak in z desnim delom oplazil zadnji del avtomobila. Vlak, v katerem ni bilo potnikov, je z vožnjo nadaljeval, promet na tem delu železniške proge je bil oviran do 4. ure, ko so odstranili poškodovan avtomobil. Policisti so še ugotovili, da 25-letni povzročitelj nesreče nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Po zaključeni preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Ob nesreči ugotovili vinjenost voznice



V Orehovici na območju Šentjerneja se je 25. 2. okoli 12. ure zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik tovornega vozila in voznica osebnega avtomobila. Policisti so ugotovili, da je 44-letni voznik tovornega vozila z dvorišča zapeljal vzvratno na lokalno cesto v trenutku, ko je po lokalni cesti pripeljala 38-letna voznica osebnega avtomobila. V nesreči se je lažje poškodovala potnica v osebnem avtomobilu. Policisti so povzročitelju nesreče izdali plačilni nalog. 38-letni voznici, ki je vozila pod vplivom alkohola, so odvzeli vozniško dovoljenje inprepovedali nadaljnjo vožnjo. O kršitvi so z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Poškodovan mladoleten motorist

Krški policisti so bili 25. 2. popoldne obveščeni o prometni nesreči v kraju Reštanj. Ugotovili so, da je do nesreče prišlo na gozdni poti, kjer je zaradi neprilagojene hitrosti 17-letni voznik neregistriranega motornega kolesa čelno trčil v 45-letnega voznika štirikolesnika. Huje poškodovanega 17-letnega motorista so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo zoper povzročitelja nesreče na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Trčil v stanovanjsko hišo

Črnomaljski policisti so bili 25. 2. okoli 21. ure obveščeni o prometni nesreči na Zadružni cesti v Črnomlju, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v stanovanjsko hišo. Opravili so ogled in ugotovili, da je 19-letni voznik začetnik z nevarno vožnjo ogrožal ostale udeležence v prometu. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v stanovanjsko hišo. Lažje poškodovanega povzročitelja nesreče so reševalci odpeljali v bolnišnico. V litru izdihanega zraka je imel 0,91 miligramov alkohola. 19-letnega voznika bodo policisti ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. (fotografiji prometne nesreče)

Trčila v grmičevje

Policisti Policijske postaje Metlika so bili v noči na 27. 2. obveščeni o gorečem vozilu v Bušinji vasi. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je voznica osebnega avtomobila vozila iz smeri Bušinje vasi proti Brezovici. V ovinku je zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v grmičevje. Ko je voznica zapustila vozilo je avtomobil zagorel. Požar so gasilci pogasili, lažje poškodovano voznico pa so oskrbeli reševalci.

Vlomil v hišo

Med 22. 2. in 24. 2. je na Ravnikarjevi ulici v Novem mestu nekdo skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil mobilni telefon, zlat nakit in dve ročni uri. Lastnike, ki so bili v tem času odsotni, je oškodoval za okoli 15.000 evrov.

Vlomil v garažo

V okolici Otočca je med 24. 2. in 25. 2. neznanec vlomil v garažo in v gospodarski objekt. Odtujil je motorno žago, pnevmatskokladivo in brusilko. Lastnika je oškodoval za 1400 evrov.

Izkoristil odsotnost lastnikov

Minuli teden je v Straži nekdo izkoristil odsotnost lastnikov, ki so bili na dopustu in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je zlat nakit in povzročil za okoli 2000 evrov škode.

Vlomil v zidanico

V okolici Semiča je neznanec vlomil v zidanico in odtujil večjo količino suhomesnatih izdelkov. Lastnika je oškodoval za 1000 evrov.

Vlomil v osebni avtomobil

Na parkirnem prostoru v Novem mestu je v noči na 26. 2. nekdo vlomil v osebni avtomobil in odtujil denarnico. Lastnika je oškodoval za okoli 500 evrov.

