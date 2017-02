Prforcanhaus danes, a že tudi včeraj

27.2.2017 | 18:10

Foto: Matej Luzar

Kostanjevica na Krki - Pred današnjo baklado ob 18. uri na kostanjeviških ulicah in občnim zborom Prforcenhausa, ki ga bo etnološko društvo Prforcenhaus organiziralo ob 19. uri v kostanjeviški osnovni šoli Jožeta Gorjupa, so v Kostanjevici na Krki organizirali včeraj pustno povorko.

To je bil sprevod ljudi ter čisto pravih oslov in konj in živalskih likov. Tako so se po mestnih ulicah ob bobnenju, vreščanju, smejanju, glasnih razlagah dogajanja in preostalem zvočnem instrumentariju pomikali med drugimi novomeške mažorete, malenški polži, pihalne godbe iz Kostanjevice na Krki, Šentjerneja in Šmarjeških Toplic, zastopstvo dobovskega Fašjenka, šentjernejski petelin, Ladjedelnica Šentjernej – p. e. Kostanjevica na Krki, Lego občina, domine, Kostanjevica v Krki in koranti iz Markovcev.

Številne zbrane je nagovoril kanonik Prforcenhausa, ki je nastopil z litanijami. To je bil njegov prvi javni nastop, potem ko je dosedanji kanonik odstopil.

Guverner Banke Prforcenhaus je zbrane obvestil, da tudi letos v Kostanjevici na Krki v izbranih lokalih lahko plačujejo s kostanjeviškim denarjem kostanjem. Na prireditvenem prostoru so plesali otroci, ki so se jim pridružili tudi nekateri odrasli.

Malenški polži, ki so s svojo udeležbo v kostanjeviški povorki zaznamovali dvajset let rednega organiziranega sodelovanja Malenc na taki prireditvi, so med drugim plesali sluzav ples. S tem so sporočali, da sluzavi pridejo najdlje.

M. L.

