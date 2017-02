V sredo sklepno dejanje Mačkarade

27.2.2017 | 19:05

Kočevje - Jutri med 10.00 in 12.00 bo v Kočevju potekal pustni sprehod po mestu za šolske in vrtčevske otroke. Ti so sodelovali tudi že na osrednjem dogodku letošnje Mačkarade v Kočevju – pustnem sprevodu, ki ga je organiziralo v soboto Turistično društvo Kočevje v sodelovanju z Javnim zavodom za turizem in kulturo Kočevje, občino Kočevje in KS Kočevje mesto.

V pustni povorki po mestnem središču od stavbe občine do mestne ploščadi je sodelovali 13 skupin, med njimi z izjemo mažoret iz Sodražice, vse iz Kočevja. S pustnimi maskami so se predstavili: Vrtec Kočevje, vse štiri kočevske osnovne šole, Šent, Društvo upokojencev Kočevje, vse tri plesno - mažoretne skupine iz Kočevja ter Pihalna godba Kočevje, na čelu sprevoda pa je bil nov motoriziran kočevski redar z zastavo Mačkarade.

Pustno rajanje se je v Kočevju sicer pričelo že v sredo pred pustno soboto s predajo ključa na mestni ploščadi v Kočevju, sklenili pa ga bodo s pokopom Naceta Pusta. Sklepno dejanje letošnje Mačkarade bo na pepelnično sredo, 1. marca, na mestni ploščadi ob 17. uri.

Tekst in fotografije: M. L.-S.

