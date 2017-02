Serija travniških požarov

28.2.2017 | 07:10

Včeraj ob 18.38 uri je na avtocesti pri Čatežu ob Savi, občina Brežice, prišlo do prometne nesreče z udeležbo dveh osebnih vozil. Posredovali so gasilci PGE Krško in zavarovali kraj dogodka. Poškodovanih oseb ni bilo.

Travniški požari

Ob 19.47 je v Poganški ulici v Novem mestu gorela suha trava in odpadni material. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 11.50 je v Čagoščah, občina Ivančna Gorica, zagorela trava na površini okoli dveh hektarov. Ogenj je se je razširil in ožgal brunarico. Požar so pogasili gasilci PGD Temenica in Šentvid pri Stični.

12.03 je ob Taborski cesti v občini Grosuplje zagorelo grmičevje in trava. Gasilci PGD Grosuplje so pogasili približno 500 kvadratnih metrov goreče površine in nekaj smeti.

Ob 18.12 je pred naseljem Spodnja Slivnica, občina Grosuplje, zagorela trava in podrast na površini okoli 300 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Spodnja Slivnica in Grosuplje.

Ob 19.18 je ob Novomeški cesti v Kočevju na površini okoli 200 kvadratnih metrov gorela trava in grmičevje. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Ob 19.56 je zagorela trava ob Rudniškem jezeru v Kočevju. Požar na površini okoli 1 hektar so pogasili gasilci PGD Šalka vas.

Vodo prekuhavajte

Vse uporabnike pitne vode na javnem vodovodu Mladetiče-Gabrijele-Pijavice obveščajo, da je voda iz javnega vodovoda zaradi povečane motnosti neprimerna za pitje.

Pred uporabo je potrebno vodo prekuhavati.

Obvestilo o prekuhavanju vode velja do preklica!

M. K.