Brežiške atletinje pri županu

28.2.2017 | 09:10

Brežice - Ob posebnih dosežkih župan Občine Brežice Ivan Molan sprejme tiste posameznike, ki so se odlikovali pri športu, kulturi, znanosti in na drugih področjih ustvarjanja. Mlade atletinje Nastja Modic (1. mesto - skok s palico), Lara Omerzu (1. mesto - skok v višino) in Nika Glojnarič (2. mesto - tek z ovirami) so se iz Balkanskega prvenstva v dvorani za mladince in mladinke vrnile z odličnimi rezultati. Trener Henrik Omerzu iz Atletskega kluba Brežice pravi, da se na balkanskih igrah pomerijo najboljši atleti iz 16 držav, kar pomeni, da se tekmovanja odvijajo v zelo močni konkurenci.

Kot so ob tem sporočili z brežiške občine, so brežiški atleti tradicionalno uspešni na Balkanskem prvenstvu, ki je tudi najstarejša oblika kadetskih tekmovanja na svetu, je dejal trener Omerzu. Letos se je poleg Nastje Modic, Lare Omerzu in Nike Glojnarič prvenstva udeležil tudi skakalec s palico Ambrož Tičar. Glede na to, da so vse tri športnice tudi dijakinje, Ambrož pa je študent, so njihovi uspehi izjemni, saj redno šolanje zahteva vsakodnevno usklajevanje ob treningih in tekmovanjih.

Brežiške atletinje so glede na rezultate evropskih in svetovnih prvenstev v samem svetovnem vrhu v svojih starostnih skupinah. Lara Omerzu je uvrščena na 5. mesto svetovne lestvice med mladinkami (skok v višino), Nastja Modic je bila leta 2015 finalistka svetovnega mlajšega mladinskega prvenstva (skok s palico), ima doseženo normo za starejše mladinsko evropsko prvenstvo in je aktualna prvakinja Balkanskega prvenstva. Nika Glojnarič je najmlajša v uspešni trojici in je po besedah trenerja izjemno perspektivna športnica. Je na 1. mestu svetovne lestvice (tek z ovirami) med mlajšimi mladinkami kljub poškodbi, ki je okrnila njeno zimsko sezono.

Župan Ivan Molan je tekmovalkam, trenerjem in sodelavcem v atletskem klubi čestital za dobro delo in osvojene rezultate. Spomnil je, da Občina Brežice z vlaganji v športno infrastrukturo zagotavlja osnovne pogoje za vadbo otrok in mladine, pri tem je poudaril, da je še vedno najpomembnejše prostovoljno delo trenerjev in ostalih športnih delavcev, so še zapisali v sporočilu za javnost.

J. S., foto: Občina Brežice