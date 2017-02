FOTO: Po ukinitvi občine izvolili predsednika

28.2.2017 | 10:00

Kostanjevica na Krki - Kostanjeviško Etnološko društvo Prforcenhaus je sinoči pripravilo občni zbor Prforcenhausa.

V tej posrečeni lepljenki satiričnih kratkih odrskih predstav so zajedljivo obravnavali kostanjeviški občinski svet in posebej nekatere njegove člane, župana in občinsko upravo, privoščili so si tudi nekatere krajevne gostinske lokale in gostince, v precep pa so vzeli tudi precej »navadnih« občanov občine Kostanjevica na Krki in javnih tem.

Z odlično glasbeno točko je nastopila tudi Kraljeva kostanjeviška mornarica, ki je na koncu potegnila medse župana Ladka Petretiča. Mornarico je instrumentalno podprla tudi kostanjeviška godba, ki je skozi ves večer dozirala v spored svoje zvočne prispevke. Matjaž Krhin Hini, legendarni kapelnik godbe, tokrat z godbo ni nastopil, temveč je bil gledalec.

Zbrane je sinoči po ukinitvi občine Kostanjevica na Krki in njeno prekategorizacijo v krajevno skupnost nagovoril nekdanji predsednik nekdanje krajevne skupnosti Kostanjevica na Krki Milan Herakovič. Tudi ta grotesken prizor, v katerem je nastopil prišlek iz nebes, je požel velik aplavz.

Občni zbor so zaključili z volitvami novega predsednika Prforcenhausa. To funkcijo je zasedel Miro Drobnič z Malenc, potem ko so ga sinoči purgarji v nabito polni šolski jedilnici, kjer je bila prireditev, privlekli na oder. Kandidat bi se mogoče »odpovedal« tej funkciji, a je purgargarda pred volitvami preprečila odhode iz dvorane, kar v krajevni razlagi pomeni, da so Miru Drobniču soglasno podelili mandat.

M. L.

