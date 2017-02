Na Mirni bodo pripravili razpise

28.2.2017 | 11:30

Mirna (Foto: Lapego)

Mirna - Včeraj sprejeti letni programi na področju socialnega in zdravstvenega varstva, športa, kulture ter dejavnosti za otroke in mlade v Občini Mirna predvidevajo, da bo občina na razpisih razdelila 81.300 evrov za izvajanje aktivnosti na teh področjih, kar je 2.750 evrov več kot lani, so sporočili z mirnske občine.

Občinski svet Občine Mirna je namreč na 15. redni seji določil, da bo občina za projekte iz naslova socialnega in zdravstvenega varstva v občini na razpisih razdelila 13 tisoč evrov, za športne aktivnosti 36.350 evrov, za kulturo 27.450 evrov ter za dejavnosti za otroke in mlade 4.500 evrov. Razpisi bodo objavljeni predvidoma marca, prijavitelji pa bodo imeli mesec dni časa za pripravo in prijavo na razpise za navedena področja družbenih dejavnosti.

»Društva, klubi in druge organizacije, ki se prijavljajo na razpise s področij družbenih dejavnosti, so gotovo neposredno vpeti v dogajanje v občini in širše. S sredstvi, ki jih pridobijo prek razpisov, omogočamo uresničevanje njihovega poslanstva, ustvarjanje pestrega družbenega in društvenega življenja v kraju ter raznolik nabor možnosti preživljanja prostega časa in ne nazadnje tudi premagovanje ovir ali stisk, kar zajema predvsem področje socialnega in zdravstvenega varstva. V programih in projektih, ki jih pripravljajo izvajalci, lahko vsakdo najde nekaj zase, na primer z obiskom rednih dejavnosti, ki jih izvajajo društva, ali pa z obiskom kulturnih prireditev,« je prepričana Valerija Jarm, ki je na Občini Mirna zadolžena za družbene dejavnosti.

Ostali sklepi

Občinski svet Občine Mirna je včeraj prvič obravnaval odlok, s katerim na željo stanovalcev spreminja mejo med naseljema Stan in Debenec, sprejel je tudi investicijsko dokumentacijo za nabavo nove avtolestve z zgibnim lestvenikom ALK-Z-32, ki ga načrtuje Gasilska zveza Trebnje, skrbnik avtolestve pa bi bilo Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje, ter za investicijsko vzdrževanje občinskih cest – 2017, ki predvideva, da bi občina v letošnjem letu za investicije na štirih odsekih cest (Cirnik-Ravne, Ševnica-Škrjanče, Selo-Kozjak in v Migolski Gori) namenila dobrih 96 tisoč evrov z DDV, pri čemer računa na sofinanciranje projekta na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin ter na povratna sredstva iz državnega proračuna, tako da bi občina zagotovila le nekaj več kot osem tisoč evrov potrebnega denarja.

Člani in članice občinskega sveta so sprejeli še Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna ter akt o ustanovitvi RCERO Ljubljana, v prvi obravnavi pa so potrdili tudi odlok o podelitvi občinskih priznanj.

Pod točko razno je občinski svet razpravljal tudi o sistemu za soproizvodnjo toplote in elektrike za potrebe daljinskega ogrevanja na Mirni, ki ga zasebni investitor načrtuje za domom Partizan. Seznanili so se z načrtovano javno predstavitvijo projekta, ki bo 15. marca 2017 ob 18. uri v domu Partizan, na podlagi katere se bodo predvsem stanovalci blokov na Sokolski ulici lahko opredelili do morebitne priključitve na novi sistem ogrevanja, so še zapisali v sporočilu za javnost.

J. S.