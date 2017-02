Delovna nesreča terjala življenje 42-letnika

28.2.2017 | 12:30

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Brezovica pri Mirni - Trebanjski policisti so bili včeraj okoli 17. ure obveščeni o nesreči pri delu v Brezovici pri Mirni, kjer se je pri delu s hidravličnim dvigalom 42-letni moški tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl. Policisti in kriminalisti danes nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin nesreče. Po zaključeni preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Tatvina goriva

Med 24. in 27. februarjem so neznanci na delovišču v Krškem vlomili v rezervoarje treh tovornih vozil in treh delovnih strojev ter odtujili okoli 530 litrov goriva.

Vlomil v zidanici

V Gorenjem Karteljevem je med 24. in 27. februarjem nekdo vlomil v dve zidanici in odtujil plinsko jeklenko in živila. Lastnika je oškodoval za 1.500 evrov.

Nezakonito prestopili državno mejo

Brežiški policisti so včeraj dopoldne v Novi vasi pri Mokricah izsledili in prijeli dva državljana Albanije, ki sta nezakonito prestopila državno mejo pri Slovenski vasi. Po zaključenem postopku so policisti tujca predali hrvaškim varnostnim organom, še poroča Policijska uprava Novo mesto.

J .S .