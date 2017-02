Spominska slovesnost in odprtje razstave Kambičeve donacije

28.2.2017 | 13:45

Vilma Bukovec Kambič pred leti v Metliki. (Foto: M.B.J., arhiv DL)

Metlika - V Galeriji Kambič v Metliki bodo drevi ob 17. uri pripravili glasbeni večer v spomin na lani preminulo operno pevko Vilmo Bukovec Kambič. Hkrati bodo odprli razstavo del, ki jih je operna pevka na željo moža, akademika Vinka Kambiča, nazadnje podarila Metliki in Belokranjskemu muzeju. Častni gost slovesnosti bo predsednik republike Borut Pahor.

Direktorica Belokranjskega muzeja Andreja Brancelj Bednaršek je povedala, da je zadnja donacija Vilme Bukovec Kambič obsegala 23 umetniških del, predvsem slik, in še 30 drugih predmetov, od starega pohištva do umetnoobrtnih izdelkov, poroča STA.

Gre za izjemno in kakovostno zbirko del slovenskih likovnih umetnikov, med drugim za dela Riharda Jakopiča, Matije Jame, Zorana Mušiča, Franceta Pavlovca, Staneta Kregarja in Jožeta Ciuhe.

Dela bodo v Galeriji Kambič najprej predstavili na drevišnji začasni razstavi, ki bo na ogled do 10. septembra. Nato bodo celotno zbirko 228 predmetov, ki sta jih donirala Kambičeva - dr. Kambič je bil po rodu Metličan -, skušali predstaviti na različne načine, je še povedala Andreja Brancelj Bednaršek.

Vilmi Bukovec Kambič, Prešernovi nagrajenki za življenjsko delo leta 1982, se bodo na drevišnji slovesnosti poklonili tudi člani ljubljanske opere in baleta, ravnatelj Peter Sotošek Štular, sopranistka Urška Arlič Gololičič in pianist Marko Hribernik.

Po podatkih Belokranjskega muzeja so prvo donacijo Kambičevih prevzeli leta 2003. Celotno zbirko sestavljajo umetniška dela in kulturnozgodovinski predmeti, slike in kipi iz obdobja baroka, slike na steklo, pohištvo, ure, svetila in umetnoobrtni predmeti.

V zbirki prevladujoča dela različnih slovenskih umetnikov segajo od generacije realistov in impresionistov do sodobnih umetnikov. Posebno mesto v zbirki pripada 12 delom slikarja Zorana Mušiča.

Zdravnik in akademik Vinko Kambič se je leta 1920 rodil v Metliki, v Ljubljani je umrl leta 2001. Kambič je še za časa življenja z namenom ureditve galerije svojo rojstno hišo podaril metliški občini.

Njegova žena, leta 1920 v Trebnjem rojena operna pevka, sopranistka Vilma Bukovec Kambič, ki je v Ljubljani umrla decembra lani, je po njegovi smrti tako poimenovani Kambičevi galeriji podarila več donacij in s temi uresničila soprogovo željo, še poroča STA.

J. S.