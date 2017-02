Za dva direktorska stolčka 21 kandidatov

Kočevje - Za dva direktorska stolčka v družbi Slovenski državni gozdovi se je do sobote, ko je potekel javni razpis, prijavilo 21 kandidatov. Za glavnega direktorja, pristojnega za gozdarstvo in lesarstvo, je vloge oddalo 12 kandidatov, za finančnega direktorja pa devet, so za STA pojasnili v državnem podjetju.

Družba Slovenski državni gozdovi išče novo vodstvo. Doslej je imela tri direktorje, po novem pa bosta samo še dva. Med 21 kandidati so po pisanju današnjega Dnevnika nekdanji plavalec Darjan Petrič, ki že več let kot nadzornik bdi nad poslovanjem gozdarskega podjetja Snežnik iz Kočevske Reke, Janez Peskar, bivši direktor Gozdnega gospodarstva Celje, ki je šlo po lanskem izteku koncesij za izkoriščanje državnih gozdov v likvidacijo, in Robert Tomazin, ki je bil med drugim nekaj let direktor GG Snežnik.

Med prijavljenimi so po navedbah časnika tudi direktor Zavoda za varstvo narave Darij Krajčič, ki je delal doktorat iz državnih gozdov, Jože Zore, do leta 2015 tehnični direktor Gozdnega gospodarstva Grča iz Kočevja, ter tudi Bogomil Breznik, začasni direktor Triglavskega narodnega parka.

Izbiro primernih kandidatov bo opravila kadrovska agencija Profil, ki jo je gozdarska družba najela za ta namen, piše Dnevnik.

Sedanjemu tričlanskemu vodstvu se mandat izteče v kratkem. Poslovnemu pooblaščencu za finance Borutu Mehu ter poslovnemu pooblaščencu za gozdarstvo in lesarstvo Zlatku Ficku 3. marca, vršilcu dolžnosti glavnega direktorja Mihi Marenčetu pa 30. aprila, je še poročala STA.

