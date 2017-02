Lansko poslovanje SiDG ocenjujejo kot uspešno

28.2.2017 | 19:15

Ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Kočevje - Medtem ko smo poročali o številu kandidatov za direktorski mesti v družbi Slovenski državni gozdovi (SiDG), so iz omenjene družbe sporočili, da se je nadzorni svet na svoji redni seji včeraj seznanil s Preliminarnim poročilom poslovanja družbe za leto 2016.

V preliminarnem poročilu je zajeto poslovanje družbe od ustanovitve v marcu lani do zaključka leta. Ključno je obdobje od 1. julija do 31. decembra, ko je družba začela gospodariti z gozdovi v lasti države, so zaspali.

Družba je lani usmerjala poslovanje na podlagi začasnega poslovnega načrta in doseženi rezultati kažejo, da je planirani poslovni rezultat močno presežen. Konec leta je bilo v družbi 161 delavcev, večina od njih na terenu, kjer so naloge izvajali v štirih poslovnih enotah, ki imajo sedeže v Kočevju, kjer so tudi posekali največ lesa (185.900 kubičnih metrov), Trzinu, Postojni in Mariboru.

Družba je sicer v pol leta lani ustvarila 6,52 milijona evrov dobička pred davki (EBT), kar je 3,71 milijona evrov več od načrtovanega. Prihodki so znašali 25,71 milijona evrov, posekali in prodali pa so 530.422 kubičnih metrov gozdnih lesnih sortimentov, kaže preliminarno poročilo, ki, kot ocenjujejo v družbi, dokazuje, da je bila ustanovitev družbe smiselna. Vplačila v gozdni sklad, sredstva za gojitvena dela, sredstva za gozdno infrastrukturo in dobiček so namreč skupaj znašali 12,31 milijona evrov, kar pomeni, da bo imela država kot lastnica družbe in gozdov pri vsakem prodanem kubičnem metru gozdnih lesnih sortimentov iz svojega gozda finančni učinek v višini 23,21 evra, so še med drugim zapisali v sporočilu za javnost.

J. S.