Poškodoval se je pri delu v gozdu

28.2.2017 | 18:45

Foto: arhiv DL

Pri naselju Pleš v žužemberški občini je je nekaj pred 11. uro dopoldne pri delu v gozdu poškodoval občan. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Hinje so pomagali reševalcem pri prenosu do reševalnega vozila. O dogodku so bili obveščene pristojne službe.

Podrto drevo je oviralo promet

Na Ljubljanski cesti v Novem mestu je ob 15.15 podrto drevo oviralo promet. Posredoval je dežurni delavec cestnega podjetja, ki je drevo razžagal in odstranil.

Travniški požar

V Radovici v metliški občini je nekaj pred 16. uro gorela suha trava in podrast. Gasilci PGD Radovica so pogasili požar na površini približno pol hektarja, poroča novomeški Regijski center za obveščanje.

Zagorel je avto

Okrog 14.30 je na Cesti svobode v Brežicah gorelo osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGD Brežice in gasilci Poklicne gasilske enote Krško, ki so na kraju ugotovili, da je prišlo do pregretja pogonskega agregata in izlitja hladilne tekočine. Vozilo so pregledali s termo kamero, iztekle tekočine pa so posuli z vpojnimi sredstvi. Obveščene so bile pristojne službe, poroča brežiški Regijski center za obveščanje.

OPOZORILO

V prvem delu noči bodo najmočnejši sunki jugozahodnega vetra lahko ponekod še presegli hitrost 70 km na uro. Veter bo predvidoma najmočnejši na vzhodu države in v višje ležečih krajih.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v sredo, 1. marca:

- od 7.30 do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUMANJA VAS 1983;

- od 7.30 do 8. ure in od 12. ure do 12.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOKI STRAŽA;

- od 7.30 do 8. ure in od 12. ure do 12.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SILOS STRAŽA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v sredo, 1. marca, od 8. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BENDJE 2001, TP HRIBI PRI VEL. SLATNIKU 2001, TP SLATENSKA GORA 2001, TP VEL. SLATNIK 1977 in TP KRIŽE 1995.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

J. S.