Pred dežjem še travniški požari

1.3.2017 | 07:00

Sinoči ob 20.02 je v naselju Češnjice pri Trebelnem v občini Mokronog-Trebelno gorela suha trava. Gasilci PGD Štatenberk so požar na površini okoli deset kvadratnih metrov pogasili.

Ob 20.21 je pri kraju Drnovo, občina Krško, gorela suha trava in podrast. Požar na površini 1.5 hektarja so pogasili gasilci PGE Krško in PGD Drnovo.

Ob 12.46 je ob Novomeški cesti v Kočevju zagorela trava. Zaradi močnega vetra se je požar hitro širil. Požar na površini okoli pol hektara so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Ob 19.05 je na Kolodvorski cesti in kasneje ob 19.25 na Novomeški cesti v Kočevju zagorela trava in podrast. Oba požara velikosti so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUMANJA VAS 1983;

- od 7.30 do 8.00 in od 12.00 do 12.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOKI STRAŽA;

- od 7.30 do 8.00 in od 12.00 do 12.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SILOS STRAŽA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BENDJE 2001, TP HRIBI PRI VEL. SLATNIKU 2001, TP SLATENSKA GORA 2001, TP VEL. SLATNIK 1977 in TP KRIŽE 1995.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Sevnica na območju TP Breg Dobje med 8. in 11.30 uro ter Breg med 12. in 14. uro. Na območju nadzorništva Krško mesto na območju TPj Gazice in Pristava Gazice med 7.40 in 10.30 uro ter Roto kolonija Videm izvod naš blok nad Zdolsko cesto med 8. in 10. uro. Na območju nadzorništva Bistrica pa na območju TP Nova vas Bizeljsko med 9. in 13. uro.

M. K.