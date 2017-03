Umrla je Staša Vovk

1.3.2017 | 08:45

Novo mesto - V 74. letu je po kratki in hudi bolezni v Novem mestu umrla dolgoletna kulturna delavka ter amaterska gledališka igralka in režiserka Staša Vovk.

Novomeščanka Staša Vovk je bila s kulturo povezana od malih nog. Kot šolarka in gimnazijka je recitirala na proslavah, ko se je zaposlila v Krki, pa je bila med ustanovitelji tovarniškega kulturnega društva. Po več kot desetletju v Krki jo je pot zanesla v takratno kulturno skupnost in Zvezo kulturnih organizacij (ZKO), kjer je bila tajnica vse do upokojitve leta 2001.

V 70. in 80. letih prejšnjega stoletja je bila aktivna članica izvrstne amaterske gledališke skupine, ki je delovala v okviru prosvetnega društva Dušan Jereb. Leta 1983 je za svoje igralske dosežke prejela nagrado Staneta Severja, najvišje slovensko priznanje za amaterske igralce. Prejela je tudi zlato Linhartovo značko za igralsko delo in zlato ptico za delo z mladimi. Kot velika ljubiteljica odrske umetnosti je bila ena najbolj gorečih zagovornic ustanovitve poklicnega gledališča v Novem mestu, o čemer je več kot 20 let prepričevala vsakokratno mestno oblast.

Tri mandate je bila predsednica sveta revije Rast, za svoje predano, vsestransko in uspešno delo na področju ljubiteljske kulture pa je leta 2000 dobila tudi Trdinovo nagrado Mestne občine Novo mesto. Vrsto let je bila tudi aktivna članica Društva Novo mesto, v katerem je opozarjala predvsem na žalostno stanje, v katerem se je znašlo novomeško mestno jedro.

B. B.