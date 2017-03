V Galeriji Kambič na ogled še 53 na novo doniranih predmetov

Metlika - V tukajšnji Galeriji Kambič, ki sodi pod okrilje Belokranjskega muzeja Metlika, so včeraj pripravili slovesnost v spomin na primadono Vilmo Bukovec Kambič in predstavili na novo podarjene umetnine in kulturnozgodovinske predmete iz zbirke Kambič. Častni gost slovesnosti je bil predsednik države Borut Pahor, ki je odkril tudi doprsje Vilme Bukovec Kambič, delo kiparja Stojana Batiča ter s tem simbolično odprl razstavo.

Kot je povedala direktorica Belokranjskega muzeja Andreja Brancelj Bednaršek, so bili pred dobrega pol leta, ko so začeli načrtovati ta dogodek prepričani, da mu bo Vilma Bukovec Kambič prisostvovala. A so ji cvetje odnesli na metliško pokopališče, kjer ob možu, prof. dr. Vinku Kambiču, počiva od lanskega decembra.

Galerijo Kambič so v rojstni hiši dr. Vinka Kambič odprli novembra 2001, le dan pred njegovo smrtjo. V njej so razstavljeni številni predmeti iz zbirke zakoncev Kambič, ki sta jih vestno zbirala mnogo let. Celotna donacija obsega 228 predmetov, od tega je 82 umetniških del 23 avtorjev, največ pa jih pripada enemu najbolj uspešnih slikarjev Zoranu Mušiču. Novo doniranih predmetov pa je 53, od tega 23 slik.

Donacija Kambič je zbirka nacionalnega pomena in prav to po besedah metliškega župana Darka Zevnika postavlja Metliko na kulturni zemljevid Slovenije. Pred Metličane pa postavlja veliko odgovornost. Na slovesnosti je o veličini opernega pevskega poustvarjanja Vilme Bukovec Kambič, ki je 40 let pela na odru ljubljanske Opere, dolga leta kot prvakinja ansambla, spregovoril ravnatelj SNG Opera in balet Ljubljana Peter Sotošek Štular. Sopranistka Urška Arlič Gololičič pa je ob spremljavi pianista Marka Hribernika, oba sta člana SNG Opera in balet Ljubljana, zapela nekaj arij.

