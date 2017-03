Urejali bodo kmetijske površine

1.3.2017 | 10:10

Ilustrativna fotografija

Krško - Krški občinski svet je na februarski seji med drugim potrdil tudi dokumenta za agromelioracije na območju Veliki Podlog in Gorica.

Na področju Velikega Podloga gre za komasacije kmetijskih zemljišč in agromelioracije, to je krčenje grmovja in dreves, izgradnjo novih poljskih poti in vzdrževanje poti na 138 hektarjih velikem območju.

Osnovni namen je vzpostaviti pogoje za racionalnejšo kmetijsko pridelavo, saj se bo s komasacijo zaradi združevanja parcel povečala površina posameznih enot, z agromelioracijo pa bo urejen nov režim poljskih poti in izboljšana konfiguracija terena. Vrednost naložbe, ki naj bi potekala v letih od 2018 do 2020, je ocenjena na nekaj več kot 423 tisoč evrov, od tega občina Krško na javnem razpisu iz evropskih skladov pričakuje okoli 345.700 evrov oz. nekaj manj kot 82 odst.

Na območju Gorice naložba obsega agromelioracije oz. ureditev in vzdrževanje poljskih poti v skupni vrednosti nekaj več kot 254 tisoč evrov, od tega pričakujejo sofinanciranje države in evropskih skladov v višini 155 tisoč evrov oziroma okoli 60 odst.

B. B.