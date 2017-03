Semičani obujali spomine na nekdanja pustovanja

1.3.2017 | 13:00

Semič - V okviru prireditev Pridite v vas, obujali bomo spomine so se v Kulturnem centru Semič včeraj, na pustni torek, na tretji prireditvi spomnili bogatih pustovanj od leta 1986 do 2000, ki so jih pripravljali Semiški gusarji. Zavrteli so nekaj posnetkov iz sicer bogatega filmskega gradiva, ki obsega kar 855 minut. Da ljudje radi obujajo spomine, pa se je pokazalo tudi na tokratni prireditvi, katere pobudnik je bil Blaž Kočevar. Dvorana Kulturnega centra je bila zopet skoraj povsem polna.

Čeprav so zlata semiška pustna leta že davno mimo, pa tudi tokrat ni manjkalo pravih pustnih šem. Prišel je ameriški predsednik Donald Trump s spremstvom, nastopila pa je tudi plesna skupina Vrtičkarji, ki je bila tokrat povsem škotska.

Seveda se Semičani niso pozabili zahvaliti tistim, ki so bili najbolj zaslužni za pustovanja nekdaj in za tokratno prireditev: Toniju in Slavku Plutu, Blažu Kočevarju ter Tonetu Kambiču, katerega zasluga je, da so si ljudje lahko ogledali posnetke nekdanjih pustovanj.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

