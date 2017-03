Knjižnično popoldne s psičko Glory

1.3.2017 | 09:45

Stopiče - Učenje branja je ena temeljnih nalog učencev v nižjih razredih osnovne šole, ki pa pogosto marsikomu povzroči tudi kup preglavic. Da nam veščina tekočega branja ni bila položena že v zibko, vedo tudi učenci 2. r. Osnovne šole Stopiče. Pravijo, da učenje branja ni vedno lahka naloga. Kljub temu pa jo opravljajo z veliko truda in volje, predvsem pa vaje.

Učitelji in knjižničarji se pogosto sprašujemo, kako narediti branje prijetno in tudi bolj zabavno.

Tako smo drugošolci skupaj s starši preživeli prijetno popoldne v šolski knjižnici. Uživali smo v družbi naše knjižničarke Jelke Močnik in Marinke Srebernjak, ki je s seboj pripeljala svojo terapevtsko psičko Glory. Obe sta članici društva Tačke pomagačke, katerega namen je izboljšati pismenost in bralne navade otrok, in eden redkih terapevtskih parov na Dolenjskem.

Otroci so s psičko takoj vzpostavili stik, saj je ta izurjena za delo z otroki. Z njo so se lahko poigrali, predvsem pa, kar je najpomembneje, skupaj z njo brali. Pri tem jih je brez kritik in sodb pozorno poslušala.

Branje s tačkami je vsekakor posebna bralna izkušnja, ki je ne doživiš vsak dan. Učenci so si zaželeli, da bi takšno psičko lahko imeli tudi doma. Branje bi bilo potem vsekakor tudi zabavno.

Vilma Trampuš, razredničarka 2. r.

Galerija