Pust nasmejanih ust

1.3.2017 | 09:50

Leskovec pri Krškem - Pustni čas je čas, ko se otroci in odrasli našemijo v različne maske. Zganjajo norčije in po tradiciji preganjajo zimo. Učenci in učitelji od 1. do 5. razreda Osnovne šole Leskovec pri Krškem, smo se na pustni torek odpravili na krajšo povorko po Leskovcu. Na obraz smo prikradli kar nekaj nasmehov ljudi, ki so nas opazili. Skratka, kako malo je potrebno, da pričaramo drug drugemu dobro voljo. Več pa si lahko pogledate na naši spletni strani (http://www.os-leskovec.si/).

B. Abram, foto: Z. Zlatič

