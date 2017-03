Društvo Novo mesto z anketo za ohranitev parka pred kulturnim centrom

1.3.2017 | 11:00

Kjer je nekoč stalo občinsko, je zdaj začasno parkirišče. (Foto: MONM)

Novo mesto - Društvo Novo mesto, ki si je močno prizadevalo za ustrezno ureditev območja nekdanje občinske stavbe na Novem trgu, po njeni zrušitvi predlaga premislek pri nameravani gradnji večnadstropnega poslovno-stanovanjskega objekta z garažno hišo. Ker bi na omenjenem prostoru raje ohranilo edini mestni park, je glede tega objavilo spletno anketo (potrebna je registracija).

V društvu so zapisali, da želijo glede ureditve območja pred novomeškim Kulturnim centrom Janeza Trdine dobiti mnenje občanov in z njim občino ter javnost seznaniti še pred prvim branjem prostorskega akta, ki so ga na občini pripravili za ureditev tega območja.

Med razlogi za objavo ankete so med drugim navedli, da se ne strinjajo s pripravljavcem prostorskega akta, da Novo mesto potrebuje monumentalno "mestno palačo", ker velikost stavbe ne more biti glavni dejavnik zagotavljanja mestotvornega videza, zlasti, če škoduje že prepoznani prostorski kakovosti.

V društvu nasprotujejo tudi namembnosti stavbe, ne strinjajo se z "rigoroznim gradbeno-tehničnim in prometnim posegom v sicer prometno obremenjeno križišče Seidlove ceste in Šmihelskega mosta", in z gradnjo garažne hiše ter mladinskega centra, ki ju občina načrtujejo v zelenem pasu med igriščem na Loki in upravno enoto.

Kot kompromisni predlog in v razmislek predlagajo novo manjšo gradnjo na mestu predhodnega objekta z javno parkirno hišo, ki bi jo povezali z zdajšnjo garažno hišo pod Novim trgom ter hkrati ohranitev omenjenega parka. Z anketiranjem zainteresirane ali prizadete javnosti želijo spodbuditi njen odgovoren odnos do skupnega prostora, so še zapisali.

Osnutek novega občinskega prostorskega akta med drugim predvideva gradnjo novega večnadstropnega poslovno-stanovanjskega objekta z garažno hišo v parku ob kulturnem centru, vmesni prostor med objektoma pa bi preoblikovali v urbano ploščad.

Novi objekt naj bi bil po oceni društva dva in polkrat večji od predhodne stavbe, obsegal bi dve kletni etaži, pritličje in največ štiri nadstropja, prostorski načrt pa dopušča tudi višinski poudarek glede na sosednjo stavbo.

Garažna hiša pod novim objektom ne bi bila javna, občina pa naj bi gradnjo javne načrtovala v zelenem pasu med igrišči na Loki in upravno enoto. Na severni strani igrišča na Loki naj bi zgradili odprto tribuno, na mestu nekdanje gostilne pa novi objekt ali dva za potrebe Mladinskega centra oz. Športno-rekreacijskega centra Loka.

Na novomeškem Novem trgu so sicer pred letom porušili zapuščeno in propadajočo nekdanjo pomožno občinsko stavbo, ki jo je litijski Trgograd za 410.000 evrov na dražbi kupil od novomeške občine. Rušenje naj bi omenjeno družbo stalo približno 60.000 evrov, pri gradnji novega objekta pa naj bi šlo za približno desetmilijonsko naložbo.

B. B.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 1h nazaj Oceni Društvo Novo mesto Spoštovane občanke in občani. Podrobnejše informacije o nameravani gradnji v parku pred Kulturnim centrom Janeza Trdine v Novem mestu najdete na naši spletni strani https://www.drustvo-novo-mesto.si/urejanje-prostora/item/126-anketa-o-pozidavi-parka-pred-kulturnim-centrom-janeza-trdine.html, kjer vam je na voljo tudi osnutek OPPN Novi trg, situacija ureditve ter fotomontaže umestitve novega objekta v park. Prosimo za razumevanje, ker se morate registrirati. To je potrebno, da lahko anketi zagotovimo potrebno verodostojnost in transparentnost. Zato lahko vsakdo glasuje le enkrat, vaši osebni podatki pa so javnosti skriti. Menimo, da je ohranitev edinega mestnega parka tema, ki zadeva vse nas, zato verjamemo, da vam ne bo pretežko si vzeti minute časa za premislek, registracijo in odgovor. Za sodelovanje se vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo. Društvo Novo mesto 1h nazaj Oceni lokalpatriot Spoštovano društvo NM, sicer se strinjam z vami, vprašanje pa je kako bo MONM oz. sedanja "pisana oblast tržila" ta vaš predlog? :) Direktno oz. indirektno...:):)? Zatorej vam bo močno nasprotovala ter "nagajala" ne glede na konstruktiven predlog in rezukltate glasovanja. Vaš predlog bi uspel po l. 2018. Po volitvah in novem vodstvu. Vendar kot vemo- prepozno. Žal. Preglej samo prijavljene komentatorje