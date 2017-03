Pijan vijugal po cesti in žalil policiste. Ukradli tourana

Policisti Policijske postaje Krško so sinoči okoli 23. ure med kontrolo prometa v okolici Krškega opazili voznika osebnega avta, ki je med vožnjo vijugal po vozišču in večkrat zapeljal preko neprekinjene ločilne črte na nasprotno smerno vozišče. Zapeljali so za nevarnim voznikom in ga ustavljali z uporabo modrih luči in zvočnih signalov. Voznik znakov policistov ni upošteval, hitrost vožnje je še pospešil, nadaljeval z nevarnim vijuganjem po vozišču in ustavil šele v Dolnjem Brezovem. Kršitelj med postopkom na zahtevo policistov ni izročil dokumentov, ves čas je policiste žalil in jim grozil.

Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Ker je odklonil preizkus alkoholiziranosti in je obstajal sum, da bo z vožnjo nadaljeval, so mu odredili pridržanje. 49-letni kršitelj je nadaljeval z nedostojnim in agresivnim vedenje, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi številnih kršitev cestnoprometnih predpisov in kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Zakon o pravilih cestnega prometa in Zakon o varstvu javnega reda in miru za omenjene kršitve določata globo v višini 2730 evrov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 23 kazenskih točk.

Vlomilci in tatovi

Med 26. 2. in 28. 2. je v ulici Ob potoku v Novem mestu nekdo vlomil v leseno brunarico in ukradel elektro material. Lastnika je oškodoval za 1000 evrov.

V kraju Mali Orehek je včeraj neznanec skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel zlat nakit in bančno kartico. Škode je za okoli 1800 evrov.

Na parkirnem prostoru na Rožni ulici v Trebnjem je okoli 22. ure nekdo iz tovornega vozila odnesel dve motorni žagi. Lastnika je oškodoval za 800 evrov.

Danes zjutraj je oškodovanec policiste obvestil, da je na Sokolski ulici v Trebnjem nekdo ponoči s parkirnega prostora ukradel osebni avtomobil Volkswagen Touran, 2,0 TDI, bele barve, letnik 2009, registrskih oznak NM FJ 131.

Varnostniki so ga zalotili

Intervencijska skupina Sintala je včeraj malo po 17. uri na varovanem objektu v Novem mestu, kjer lastnik ni stalno prisoten, zalotila dve osebi moškega spola, ki sta se tam neupravičeno zadrževali. Varnostnonadzorni center Sintala je iz omenjenega objekta prejel alarmni signal in tja napotil bližnjo intervencijsko skupino. Ta je na kraj dogodka prispela v nekaj minutah in na objektu zalotila dve osebi moškega spola, ki sta po strehi splezali na objekt in vanj vstopili skozi razbito okno. Intervent ju je zadržal in predal policiji.

