Starši čedalje pogosteje otrok ne cepijo; Nevarna elektrika v Žabjaku; Kot bi Kolpa bila zaklenjena

1.3.2017 | 18:45

Obvezno cepljenje otrok je tema, ki je že dolgo aktualna. Tokrat so ji precej prostora namenili tudi v Dolenjskem listu. Medtem ko strokovnjaki opozarjajo na pomembnost dobre precepljenosti prebivalstva in na številne nevarnosti, ki jih prinaša odklanjanje cepljenja tako za otroke kot starejše prebivalstvo, ki so neprimerno večje od nevarnosti stranskih učinkov cepljenja, čedalje več ljudi naseda teorijam zarote, ki jih predvsem na spletu širijo nasprotniki cepljenja, ki so v članku sicer dobili možnost predstaviti svoje argumente ... Več o tem v tiskani izdaji Dolenjskega lista, ki ta teden med drugim prinaša tudi:

NEVARNA ELEKTRIKA V ŽABJAKU

Zapis o prizadevanjih, da bi vsaj začasno strokovno in predvsem varno uredili elektrifikacijo nelegalnega romskega naselja Žabjak pri Novem mestu, kjer so zdaj električni kabli povečini speljani kar po drevju, nekateri prebivalci naselja pa na račun preprodaje elektrike tudi dobro služijo.

ŽUŽEMBERŠKI TUNEL

Prispevek o načrtih za žužemberško obvoznico, ki bi po krajši in cenejši različici potekala tudi skozi tunel. Stvar bi bilo treba čim prej rešiti, saj je predvsem za tovorni promet cesta skozi trško jedro precej preozka in zgodi se, kadar se tam nagnete več tovornjakov, da se morajo ti vzvratno umikati tudi več sto metrov.

KOT BI KOLPA BILA ZAKLENJENA

Zgodba o težavah metliških ribičev, ki jim s svojim plenjenjem ne nagajajo le kormorani in krivolovci, ampak jim dostop do reke onemogoča tudi znamenita protibegunska ograja.

RAZPUSTITEV BI BILA SKRAJNI UKREP

Opravilno nesposobni kostanjeviški občinski svet, ki se nikakor ne more sklepčno zbrati na svoji seji in sprejeti proračun, že tako resno ogroža delovanje kostanjeviške občine, da nekateri razmišljajo celo o razpustitvi. Vse je, vsaj za pustni čas prehitel Prforcenhaus, ki je kostanjeviško občino enostavno ukini in znova ustanovil krajevno skupnost. Le tega ni povedal, v katero občino jo je vtaknil.

O vsem tem in še marsičem zanimivem z Dolenjske, Bele krajine in Posavja tudi ta teden že 67. leto poroča Dolenjski list.