Predstavili gradnjo športnega centra Trebelno

1.3.2017 | 13:50

Športni park v Mokronogu (Foto: arhiv občine)

Mokronog - Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je včeraj med drugim sprejel je letne programe na področjih kulture, športa in socialnega varstva. Razpisi bodo tako objavljeni še ta mesec, in sicer bo občina za sofinanciranje redne dejavnosti, posameznih prireditev in ostalih aktivnosti na razpisih namenila skupaj 47.000 evrov; od tega 9.000 za kulturo, 30.000 za šport in 8.000 za programe socialnega varstva.

„Vsako leto na razpisih razdelimo približno enako denarja, s čimer pomagamo izvajalcem, da uresničujejo načrtovane aktivnosti. Interes za nekatere aktivnosti je med občani večji, denimo za šport, kjer je vsako leto več vadbenih skupin, pa tudi zasedenost tako športne dvorane kot tudi male dvorane je nad pričakovanji. Morda zadnje čase doživljamo le nekakšen kulturni mrk, saj so dogodki, ki jih organizirajo kulturne organizacije in društva, namenjeni bolj samim sebi. Ampak verjamem, da se bomo tudi na tem področju lahko kmalu pohvalili z dobrim obiskom,“ pravi Mateja Vrabec, ki je na Občini Mokronog-Trebelno zadolžena za področje družbenih dejavnosti.

Občinski svet je sprejel tudi investicijsko dokumentacijo za projekta Medgeneracijska škratodežela Mokronog in za gradnjo športnega centra na Trebelnem.

Medgeneracijska škratodežela Mokronog bo vzpostavila dve krožni tematski pešpoti, z izhodiščem v Športnem parku Mokronog, kjer bodo stale tudi zunanje telovadne naprave. Naložba je ocenjena na 39 tisoč evrov, pri čemer računajo na 26 tisoč evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, preostanek pa bo zagotovila občina s partnerji v projektu.

Na Trebelnem pa želijo izboljšati pogoje za izvajanje programov športne vzgoje, vadbo športnih ekip in rekreativcev, pa tudi za organizacijo raznih športnih in kulturnih prireditev. Za izgradnjo Športnega centra Trebelno, ki je ocenjen na 1,2 milijona evrov, mora občina zagotoviti polovico denarja, preostanek pa želi pridobiti na osnovi 23. člena Zakona o financiranju občin ter na razpisu Eko sklada.

B. B