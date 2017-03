Da bi bili Črnomaljci končno uslišani, so zbirali celo podpise

Črnomelj, Vinica - Odkar je bila leta 2008 sprejeta uredba o kategorizaciji mejnih prehodov, imajo v Vinici težave s tovornim prometom po mostu čez mejno reko Kolpo proti Hrvaški. Medtem ko je s Hrvaške v Slovenijo dovoljeno peljati tovornjakom z nosilnostjo do 30 ton skupne mase, je v nasprotno smer dovoljenih le 7,5 tone nosilnosti.

Iz črnomaljske občine že devet let opozarjajo tako ministrstva kot vlado na problem, ki je za gospodarstvo zelo pereč, saj morajo zlasti tovornjaki, ki so s črnomaljskega konca namenjeni proti Dalmaciji, narediti tudi 80 km daljšo pot, ker morajo prečkati mejo na mejnem prehodu v Metliki. V Črnomlju so v teh letih slišali iz Ljubljane številne izgovore, a tudi obljube, da bodo problem rešili, česar pa do danes niso storili.

Pred nekaj dnevi pa je prispel z ministrstva v Črnomelj dopis, da nimajo dovolj argumentov za spremembo uredbe o kategorizaciji mejnih prehodov. Kot sta na današnji novinarski konferenci v Črnomlju povedala črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič in predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Črnomelj Stanislav Malerič, so v zadnjih dneh zbirali tudi podpise podjetnikov in podjetij, ki še kako potrebujejo viniški mejni prehod in tamkajšnji most za prevoz tovora s tovornjaki na Hrvaško. Zbrali so okrog 80 podpisov, ki jih bodo skupaj z dopisom poslali na ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v upanju, da bodo težavo končno rešili. V Črnomlju so ponudili tudi rešitev: naj bo mejni prehod v Vinici za tovorni promet odprt le med tednom, od petka od 12. ure do ponedeljka do 6. ure pa naj bo namenjen zgolj potniškemu prometu.

