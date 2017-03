Dimniška požara; danes brez elektrike

2.3.2017 | 07:10

Sinoči ob 19.58 uri so v Dolenji vasi pri Črnomlju gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Črnomelj so nadzorovali izgorevanje saj, očistili dimnik in pregledali podstrešje s termo kamero.

Ob 19.51 so v Ponovi vasi v občini Grosuplje zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Posredovali so gasilci PGD Grosuplje, Ponova vas, Št. Jurij in Škocjan, ki so pogasili goreče saje in očistili dimnik. Gmotna škoda ni nastala.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto- nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADENJE-VINJI VRH, od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OTOČEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Gazice in Pristava Gazice med 7:15 in 8:30 uro, na območju TP VIIG med 6:30 in 7:00 uro ter med 14:00 in 14:30 uro, na območju TP Dobrava Pristava in Gazice Krka pa med 7:15 in 13:45 uro. Za področje nadzorništva Krško okolica, na območju TP Senovo šola izvod Prešernova ulica, Ulica 9. februarja, Keglišče med 8:15 in 10:00 uro ter na območju TP Gorjane izvod Gradišče med 10:00 in 13:00 uro. Za področje nadzorništva Sevnica, na območju TP Račica in KK Loka med 8:00 in 11:30 uro ter na območju TP Podgorica med 12:00 in 14:00 uro.

M. K.