Domžalčani prekinili niz desetih zmag

2.3.2017 | 08:05

Foto: I.V., arhiv DL

Domžale - Košarkarji Helios Suns so v 20. krogu lige Nova KBM sinoči premagali Krko s 84:78 (23:16, 41:39, 64:53). Domžalski košarkarji so že pred tekmo napovedovali, da lahko presenetijo Krko in to se je tudi uresničilo. Helios, ki je prevladoval predvsem v drugem polčasu, je tako prekinil niz desetih zmag vodilne ekipe prvenstva, sam pa prišel do 12. zmage in četrtega mesta na lestvici.

Prva četrtina je minila v bolj ali manj izenačeni igri, le v zadnjih dveh minutah je prevladoval domači klub, ki je 47 sekund pred koncem povedel že s 23:13. Toda Novomeščani so se hitro vrnili v igro, v drugi četrtini so ujeli tekmece in tudi povedli, na glavni odmor pa sta ekipi šli praktično poravnani.

Drugi polčas so precej bolje začeli gostitelji, ki so ušli na 55:43. Gostujoči trener Simon Petrov je zatem vzel minuto odmora, ki pa ni kaj prida zalegla, saj so njegovi varovanci še naprej prelahko zapravljali svoje napade, domači pa so tako ohranjali lepo prednost.

Sredi zadnje četrtine so oranžni pobegnili že za 15 točk (75:60), kar je bilo dovolj za to, da so Domžalčani tekmo pripeljali do zanje srečnega konca. Slabo minuto pred koncem so se gosti sicer še približali na pet točk zaostanka, bližje pa niso prišli.

Pri domačih je bil s 23 točkami najboljši strelec Simo Atanacković, pri gostih pa z 18 Ronald Lee Curry.

Domžalčane naslednja tekma v tem tekmovanju čaka 10. marca, ko bodo v 21. krogu gostovali na Polzeli, Novomeščani pa bodo dva dni prej gostili Zlatorog.

Helios Suns - Krka 84:78 (23:16, 41:39, 64:53)

* Dvorana ŠD Domžale, gledalcev 500, sodniki: D. Javor (Ljubljana), Španič (Postojna) in Krajnc (Limbuš).

* Helios: Močnik 12 (6:8), Kyzlink 3, Bratec 4, Remekun 12 (4:7), Atanacković 23 (2:3), Vesel 9 (3:4), Gorjanc 3, Bolčina 6, Segarić 12 (12:14).

* Krka: Kastrati 7 (5:5), Dimec 9 (3:4), Luković 8, Rojc 5, Rebec 13 (2:2), Curry 18 (2:2), Čebular 6, Ritlop 3, Bunić 3 (1:2), Elliott 6 (2:2).

* Prosti meti: Helios 27:36, Krka 15:17.

* Met za tri točke: Helios 7:24 (Atanacković 3, Močnik 2, Kyzlink, Gorjanc), Krka 11:34 (Curry 4, Rebec 3, Luković 2, Rojc, Ritlop).

* Osebne napake: Helios 26, Krka 31.

* Pet osebnih: Vesel (29.).

Izidi košarkarske lige Nova KBM:

- 18. krog:

Tajfun - Union Olimpija 66:88 (24:22, 33:48, 53:67)

- 20. krog:

Helios Suns - Krka 84:78 (23:16, 41:39, 64:53)

Lestvica:

1. Krka 20 16 4 1659:1433 36

2. Union Olimpija 20 16 4 1666:1496 36

3. Zlatorog Laško 19 15 4 1542:1362 34

4. Helios Suns 20 12 8 1471:1359 32

5. Hopsi Polzela 19 13 6 1527:1435 32

6. Rogaška 19 12 7 1531:1343 31

7. Sixt Primorska 19 10 9 1493:1363 29

8. Tajfun 19 8 11 1294:1381 27

9. Šenčur Ggd 19 6 13 1395:1453 25

10. Terme Olimia Podčetrtek 19 4 15 1347:1432 23

11. LTH Castings 20 3 17 1339:1762 23

12. Portorož 19 1 18 1270:1715 20

STA, M. M.