Z razburljivo igro do druge zaporedne zmage

2.3.2017 | 08:15

Ravne na Koroškem - Odbojkarji Krke so v tekmi četrtega kroga zelene skupine v 1. DOL za moške doma v gosteh premagali Fužinar SijMetal s 3:2 (19, -23, 20, -21, 15). Ravenčani, ki so v zeleno skupino prenesli s sabo le sedem točk, v njej v dozdajšnjih treh tekmah še niso izgubili, so se, vsaj za zdaj, izognili neposrednemu izpadu iz 1. DOL za moške. Na drugi strani so krkaši zašli v serijo sedmih zaporednih porazov, ki so jo prekinili prejšnji petek, ko so doma premagali SIP Šempeter. Novomeščani so na Ravnah v razburljivi tekmi prišli do svoje druge zaporedne zmage, medtem ko so odbojkarji Fužinar SijMetala prvič v zeleni skupini izgubili, a jim bo v boju za obstanek tudi osvojena točka lahko prišla še kako prav.

Za domačo ekipo se dvoboj s Krko ni začel najbolj obetavno, saj so večinoma zaostajali za nasprotniki. Ob drugem tehničnem odmoru so Novomeščani vodili s tremi točkami prednosti, ki so jo do konca niza podvojili.

Po izgubljenem nizu so se odbojkarji Fužinar SijMetala hitro vrnili v igro, si do prvega tehničnega odmora priigrali tri točke prednosti, vodili pa so tudi že z 11:5. Toda nadaljevanje niza zanje ni bilo tako uspešno, saj so se jim gostje približali le na točko zaostanka (15:16), ko pa so Ravenčani pobegnili za štiri (20:16), je vse dišalo po izenačenju v nizih. Do tega je tudi prišlo, vendar šele v napeti končnici.

Tudi tretji niz so bolje začeli Ravenčani, ki so povedli s 5:1, vendar se tokrat zgodba iz drugega niza ni ponovila. Varovanci Jožeta Časarja so hitro vzpostavili ravnotežje, izid na 20. točki izenačili, nato pa dosegli še pet zaporednih točk ter si zagotovili najmanj točko.

Do najmanj točke so v četrtem nizu prišli tudi Ravenčani, ki so bili večinoma v vodstvu, vendar so si največjo prednost priigrali prav v končnici niza. Krka je za njimi zaostajala za točko (21:22), nato pa so domačini dosegli tri zaporedoma, z boljšo igro pa so nadaljevali tudi v tie-breaku, v katerem so povedli s 5:1. Domačini so vodili tudi s 14:11, imeli nato še eno zaključno žogo, ki je tudi ostala neizkoriščena, zato pa so s svojo prvo do dveh točk prišli gostje.

Fužinar SijMetal - Krka 2:3 (-19, 23, -20, 21, -15)

* Športna dvorana OŠ Prežihov Voranc, sodnika: Melavc (Šempeter v Savinjski dolini), Seifried (Maribor).

* Fužinar SijMetal: Stravnik, M. Jež, Lednik, Šavc, Tomaž, J. Jež, Levak, Valentan, Rakić, Dojčilović, Libnik.

* Krka: Brulec, Ožbalt, G. Erpič, Vrhovšek, Kosmina, U. Erpič, Stošić, Drobnič, Bregar, Klobčar, Renko, Turk.

