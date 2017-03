Zmaga Novomeščanov, poraz Ribničanov

2.3.2017 | 09:00

Novo mesto, Škofja Loka - Rokometaši novomeške Krke so v zadnjem krogu rednega dela lige NLB na domačem igrišču premagali Istrabenz pline Izolo s 33:25 (18:9), rokometaši Urbanscape Loke pa so bili boljši od Ribničanov s 30:28 (16:13).

Novomeščani so vse dvome o napredovanju v končnico za prvaka razrešili pred dnevi v Trebnjem, ko so osvojili točko, na včerajšnji tekmi zadnjega kroga rednega dela prvenstva pa so brez težav ukanili zadnjeuvrščene tekmece iz Izole.

Izbranci domačega trenerja Mirka Skoka so prevladovali od začetka do konca. Že po osmih minutah igre so si priigrali štiri gole prednosti (6:2), nato pa svojo zalogo v golih neprestano plemenitili in si že v 25. minuti priigrali deset golov prednosti (17:7).

V drugi polovici tekme zaradi prevelike kakovostne razlike ni bilo stresnih trenutkov, Novomeščani so zanesljivo zmagali in prvi del sezone končali s 13 zmagami, dvema neodločenima izidoma in sedmimi porazi, medtem ko so rokometaši iz Izole izgubili vseh 22 tekem.

V dolenjski ekipi so se z izjemo vseh treh vratarjev prav vsi igralci vpisali med strelce, najbolj učinkovita pa sta bila Jan Jurečič in Klemen Matko, ki sta dosegla po štiri gole. V primorski je Kristjan Jurič dosegel sedem zadetkov.

Krka - Istrabenz plini Izola 33:25 (18:9)

* Dvorana Marof, sodnika: Dejan in Igor Ivančič.

* Krka: Brajer, Nunčič, Tomić, L. Rašo 3, Jurečič 4, Lavrič 2, Malenšek 2 (1), Didovič 3, Okleščen 3, Pršina 2, Irman 1, Jakše 2, Udovič 2 (1), Bezgovšek 2, Orlič 3, Matko 4.

* Istrabenz Plini Izola: Gregorič, Logar, Puhanič, Jurič 7, Stopar 2, Beganovič 3, Čolić 3 (1), Žgavec 2, Vuković, Poberaj-Urh 4, Radojević 2, König 2, Madžarevič.

* Sedemmetrovke: Krka 3 (2), Istrabenz plini Izola 2 (1).

* Izključitve: Krka 4, Istrabenz plini Izola minut.

* Rdeči karton: /.

Ribničani v hudi rezultatski krizi

Obe ekipi sta si že pred zadnjim krogom zagotovili mesto v končnici za prvaka, obračun na Gorenjskem pa se je končal z nekoliko presenetljivo zmago domače zasedbe. Rokometaši iz Ribnice so očitno v hudi rezultatski krizi, saj so v zadnjem mesecu doživeli že tretji poraz na domačem prizorišču, po Mariboru in Kopru so klonili še proti Škofji Loki, na mednarodni sceni pa izgubili oba uvodna dvoboja v skupinskem delu pokala EHF proti nemškemu Füchseju iz Berlina in danskemu Gudmeju. V nedeljo bodo gostili francoski Saint-Raphael. Ob tem bodo bržkone tudi izgubili prvo mesto na lestvici, saj bo koprska zasedba v soboto gostila Dol TKI Hrastnik.

Začetek tekme je napovedoval ribniški "sprehod" po Gorenjskem, saj so izbranci gostujočega trenerja Roberta Beguša tekmo odprli s 5:0, a nadaljevanje se je odvilo po okusu škofjeloških rokometašev, ki so v 17. minuti tekmo postavili v začetno izhodišče (7:7), dve minuti kasneje pa povedli z 9:8. Od tedaj naprej več niso pogledali v tekmečev hrbet.

V začetku drugega polčasa so jih Ribničani ujeli in izenačili na 17:17, a nato so znova na sceno stopili domači rokometaši in si v 46. minuti priigrali pet golov prednosti (25:20), v 53. pa vodili za štiri (28:24). Gosti so v sami končnici skušali tekmo postaviti na glavo, a se jim namera ni posrečila. Dve minuti pred koncem so se približali na gol zaostanka (28:29), zadnji žebelj v krsto pa jim je zabil Aleks Kavčič.

V domači ekipi je Kavčič dosegel devet golov, vratar Aljaž Panjtar pa je ubranil 15 strelov. V gostujoči je Patrik Leban tekmo končal s sedmimi zadetki.

Urbanscape Loka - Riko Ribnica 30:28 (16:13)

* Dvorana Poden, gledalcev 300, sodnika: Sok in Lah (oba Ormož).

* Urbanspace Loka: Juričan, Panjtar, A. Vrbinc, Šibanc 1, Gartner 3, Kavčič 9, Štremfelj, Cingesar 2, Bradeško 5, Damjan, Pipp, Bergant 1, Jesenko 1, Plestenjak, Maček 3, Jamnik 5 (2).

* Riko Ribnica: Klarič, Perovšek, Leban 7 (1), Fink 1, Grebenc 5, Knavs 1, Henigman 4, Skušek 4, Pucelj, Pahulje, Nosan 1, Kovačič 1, Kljun, Setnikar 3, Kulenović 1, Košmrlj.

* Sedemmetrovke: Urbanscape Loka 3 (2), Riko Ribnica 2 (1).

* Izključitve: Urbanscape Loka 2, Riko Ribnica 4 minute.

* Rdeči karton: /.

Izidi zadnjega kroga prvega dela lige NLB za moške:

- sreda, 1. marec:

Krka - Istrabenz plini Izola 33:25 (18:9)

Urbanscape Loka - Riko Ribnica 30:28 (16:13)

- sobota, 4. marec:

18.00 Maribor Branik - Jeruzalem Ormož

19.00 Drava Ptuj - Trimo Trebnje

19.00 Slovenj Gradec 2011 - Dobova

19.00 Koper 2013 - Dol TKI Hrastnik

Lestvica:

1. Riko Ribnica 22 17 2 3 675:568 36

2. Koper 2013 21 17 2 2 623:527 36

3. Urbanscape Loka 22 12 5 5 603:538 29

4. Krka 22 13 2 7 621:562 28

5. Maribor Branik 21 11 2 8 588:553 24

6. Dobova 21 11 1 9 537:516 23

7. Jeruzalem Ormož 21 11 1 9 573:559 23

8. Trimo Trebnje 21 8 5 8 553:539 21

9. Dol TKI Hrastnik 21 7 1 13 534:587 15

10. Slovenj Gradec 2011 21 5 3 13 537:579 13

11. Drava Ptuj 21 3 2 16 531:645 8

12. Istrabenz Plini Izola 22 0 0 22 444:632 0

