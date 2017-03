Ukradli za deset tisočakov smučarske opreme

2.3.2017 | 09:35

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 46 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 184 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Brežicah in v Sevnici so zasegli vozila kršiteljema cestnoprometnih predpisov, ki nista imela veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so tudi zaradi šestih kršitev javnega reda in miru, v Brežicah pa so pridržali kršitelja javnega reda in miru, ki se tudi po prihodu policistov ni pomiril in je nadaljeval s kršitvami. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin.

V noči na sredo je v Šmihelu v Novem mestu nekdo vlomil v poslovne prostore in ukradel manjšo vsoto gotovine. Z vlomom je povzročil za okoli 1400 evrov škode.

Na Ragovski ulici v Novem mestu pa je v isti noči neznanec vlomil v prodajalno in vzel več parov smuči ter smučarskih čevljev. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli deset tisočakov.

M. M.