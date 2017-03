Prenovili bodo več cest

2.3.2017 | 11:10

Bizeljsko. V središču vasi bodo zgradili pločnik ob zelo prometni državni cesti proti slovensko-hrvaškemu mejnemu prehodu. (Foto: M. L.)

Brežice - V Brežicah že odštevajo dneve do začetka obnove nekaterih odsekov državnih cest v občini, potem so cestnim delom namenili tudi precej časa na nedavnem uradnem pogovoru med brežiškim županom Ivanom Molanom ter ministrom za infrastrukturo Petrom Gašperšičem in predstavniki direkcije za infrastrukturo.

Med drugim bodo prenovili odsek ceste od Spodnje Pohance do Artič, kjer bo občina gradila pločnike, država bo gradbenikom plačala obnovo ceste.

Obnovili bodo odsek ceste od Artič proti Dečnemu selu in odsek v Kapelah.

Na Bizeljskem bo občina gradila pločnik od gostilne Šekoranje proti mejnemu prehodu, država bo popravila vozišče. Gradili naj bi tudi v Globokem.

Več o želenih in napovedanih cestnih gradnjah v brežiški občini poročamo v današnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. L.