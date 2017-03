Metličani po sedmih letih spet na zboru krajanov

2.3.2017 | 10:05

Metlika - V tukajšnjem kulturnem domu so včeraj pripravili zbor krajanov mestne skupnosti Metlika, torej prebivalcev Metlike in Križevske vasi. Pokazalo se je, da je bil zbor še kako potreben, zlasti še, ker ga ni bilo že kar sedem let. Predsednik Tone Bezenšek pa je obljubil, da se bodo srečali spet čez leto dni.

Sicer pa je Bezenšek predstavil dela v minulem in letošnjem letu. Krajani pa so dodali k programu še vrsto svojih želja. Vseh seveda ne bo mogoče uresničiti v enem letu, saj gre za prevelik finančni zalogaj, so jih pa uvrstili na seznam za prihodnja leta.

Meščane moti predvsem dokaj zanemarjeno in prazno staro mestno jedro. Nekaj praznih izložb jim je že uspelo zakriti z velikimi fotografijami, čeprav to ni rešitev. Meščani si želijo v teh izložbah vsebino, a Metlika si deli usodo mestnih jeder v drugih mestih, ki se vse bolj praznijo. Predsednik Društva invalidov Metlika Gorazd Prhne je predlagal porušitev propadajoče hiše, ki jo je društvo dobilo v dar od zavarovalnice. S tem pa bi lahko rešili tudi ozko grlo v Ulici na trg.

Velika rak rana mesta je tudi Vinogradniška cesta, ki je, kljub temu, da je po njej veliko prometa in pešcev, a tudi šolska pot, brez pločnika. Bojijo se, da se bo morala prej zgoditi huda nesreča, da bodo rešili problem. Več pobud je bilo tudi za ureditev javne razsvetljave v delih mesta, kjer je še ni, asfaltiranje delov cest ter drugih del, ki bi prispevala k lepši in bolj funkcionalni podobi mesta. S Komunale so pojasnili, da bodo v štirih fazah obnavljali vodovod, kanalizacijo in javno razsvetljavo v starem delu mesta, nato pa bodo poti še asfaltirali. Na vprašanja krajanov je odgovarjal tudi župan Darko Zevnik.

Meščani niso mogli niti mimo številnih vlomov, ki so se v zadnjih treh mesecih prejšnjega leta v mestu vrstili kot po tekočem traku. Komandir Policijske postaje Metlika Dušan Brodarič je pojasnil, da storilcev vlomov še niso dobili, razen enega osumljenca, ki je v priporu, nekaj sledov pa je še na Nacionalnem forenzičnem laboratoriju. Vlomov sedaj ni, je pa Brodarič dal udeležencem zbora nekaj nasvetov, kako naj se obnašajo, da bo njihovo premoženje čim bolj varno.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

Galerija