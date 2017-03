Skupina Krka lani z 31 odstotkov nižjim čistim dobičkom

2.3.2017 | 12:30

Jože Colarič in član uprave David Bratož (Foto: B. B.)

Novo mesto - Skupina Krka je po nerevidiranih podatkih lani ustvarila 108,5 milijona evrov čistega dobička, kar je 31,4 odstotka manj kot predlani. Znižanje je po navedbah družbe med drugim posledica nižjih cen in razvrednotenja nekaterih valut. Prihodki od prodaje so po poročanju STA porasli za okoli odstotek na 1,17 milijarde evrov.

Kot je danes objavila Krka, je nižji čisti dobiček skupine posledica izrazitih cenovnih erozij na večini trgov ter razvrednotenja nekaterih vzhodnoevropskih in srednjeevropskih valut.

Prodaja na ravni skupine je količinsko zrasla za 11 odstotkov. Na trgih zunaj Slovenije so prodali za 1,09 milijarde evrov, kar je 93 odstotkov celotne prodaje.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) skupine je znašal 122,4 milijona evrov, kar je 38,6 odstotka manj kot predlani. Dobiček iz poslovanja z amortizacijo (EBITDA) je bil z 228,2 milijona evrov za 25,6 odstotka nižji kot v letu 2015.

Družba Krka je imela 102,9 milijona evrov čistega dobička, kar je 29,7 odstotka manj kot predlani. Prihodki od prodaje so se znižali za 1,4 odstotka na 1,07 milijarde evrov.

EBIT družbe je upadel za 40,5 odstotka na 98,9 milijona evrov, EBITDA pa za 27,4 odstotka na 180,7 milijona evrov.

Dopolnjena objava ob 13.40:

Iz novomeške Krke so poslali podrobnejše poročilo o nerevidiranih izidih poslovanja skupine Krka in družbe Krka za leto 2016, ki jih je na včerajšnji seji obravnaval nadzorni svet družbe. Predsednik uprave Jože Colarič je na današnji novinarski konferenci sicer povedal, da so v skupini Krka prodali za 1.174,4 milijona evrov izdelkov in storitev. Količinsko se je prodaja povečala za 11 odst., vrednostno pa za odstotek. Nerevidirani čisti dobiček skupine Krka je, kot omenjeno, znašal 108,5 milijona evrov, v družbi Krka pa so prodali za 1.071,7 milijona evrov in ustvarili nerevidirani čisti dobiček v višini 102,9 milijona evrov. Rezultati poslovanja so v okviru napovedi, ki jo je uprava družbe objavila novembra lani, letno poročilo za leto 2016 pa bo objavljeno v četrtek, 6. aprila.

Na novinarski konferenci so med drugim še povedali, da so lani za naložbe namenili 131,8 milijona evrov, vlagali pa so predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti.

Krkina ključna naložba v naslednjih letih je Razvojno-kontrolni center 4 (RKC 4) v proizvodnem kompleksu v Novem mestu. Objekt gradijo v neposredni bližini ostalih treh RKC, pripravljalna dela za gradnjo 54 milijonov evrov vrednega objekta so stekla konec junija 2015, lani jeseni pa je bil zgrajen in v celoti zaprt. Letos spomladi bo RKC 4 inštalacijsko pripravljen za vgrajevanje laboratorijske in tehnološke opreme. Objekt s skupno površino 18.000 m² bo opremljen in pripravljen za uporabo v drugi polovici leta.

Konec lanskega leta je bilo sicer v skupini Krka 10.889 zaposlenih, od tega 4.955 (45,5 odst.) v Sloveniji in 5.934 (54,5 odst.) v tujini. Število zaposlenih se je v primerjavi z letom 2015 povečalo za 325 (tri odst.), v tujini za 277, v Sloveniji pa za 48.

Tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi je na zadnji trgovalni dan v letu 2016 znašal 52,90 evra, kar je 19 odst. manj kot konec leta 2015. V istem obdobju se je vrednost indeksa blue-chip Ljubljanske borze (SBITOP) povečala za tri odst. Tržna kapitalizacija družbe Krka je konec minulega leta dosegla vrednost 1,73 milijarde evrov.

V skupini Krka za letošnje leto načrtujejo prodajo v višini 1,220 milijarde evrov, dobiček pa bo predvidoma večji kot v letu 2016. Za naložbe načrtujejo nameniti okoli 174 milijonov evrov, poleg organske rasti pa bodo v letu 2017 intenzivirali aktivnosti na področju prevzemov podjetij in skupnih naložb, so še navedli v sporočilu za javnost. Število zaposlenih bodo povečali za 4 odst., tako da naj bi letos imeli že 11.400 krkašev.

Uprava bo tudi v letu 2017 ostala zavezana strateški usmeritvi povečevanja dividend, so zaključili v poročilu o lanskem poslovanju, ki si ga lahko v celoti preberete v priponki spodaj.

M. M.

