Knjižničarji že 40 let v svojem društvu

2.3.2017 | 16:10

Predsednica Društva knjižničarjev Dolenjske Brigita Lavrič z novo tablo, ki bo označevala, da je v Knjižnici Mirana Jarca sedež društva. (Foto:I. Vidmar)

Novo mesto - Društvo knjižničarjev Dolenjske je včeraj z razstavo, literarnim sprehodom po Novem mestu, občnim zborom in pogovorom z Ježkovo nagrajenko Deso Muck zaznamovalo štiridesetletnico delovanja. Na razstavi, ki sta jo pripravili Ekaterina Kostov in Rebeka Čajo, so s fotografijami in časopisnimi članki ter drugim gradivom predstavili štiri desetletja delovanja društva, katerega prvi predsednik je bil Bogo Komelj, tedanji upravnik Študijske knjižnice Mirana Jarca, o ustanovitvi društva pa je tedaj v članku z naslovom Za knjigo in knjižnice prek DKD poročal tedanji urednik kulturne rubrike v Dolenjskem listu Ivan Zoran.

Dolenjski list je o društvu sorazmerno redno poročal le do leta 1997, v zadnjih dvajsetih letih pa po najdenih člankih sodeč ne, kar na svojevrsten način govori tudi o dejavnosti društva, ki združuje knjižničarje z območja Posavja, Bele krajine in Dolenjske.

Kot so v društvu poudarili ob štiridesetletnici, je danes njihov glavni cilj uveljavljanje knjižničarskega poklica in stroke ter skrb za spoštovanje etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev. Poleg tega društvo skrbi tudi za za izobraževanje in izpopolnjevanje svojih članov in tudi drugih knjižničarjev. Od lani Društvo knjižničarjev Dolenjske vodi Brigita Lavrič.

I. V.

