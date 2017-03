Za Ivano se je na Škotskem izgubila vsaka sled

2.3.2017 | 13:50

Policisti prosijo za kakršne koli informacije o pogrešani 31-letnici. (Vir fotografije: PP Krško)

Policisti iščejo 31-letno Ivano Petrović iz Novega mesta, ki že več kot deset let biva na Škotskem (Velika Britanija), kamor je odpotovala zaradi študija in dela. Domnevno naj bi bila v mestu Edinburgh.

»Pogrešano Novomeščanko so domači nazadnje videli leta 2012 in se z njo še pogovarjali po telefonu oktobra lani, od takrat naprej pa se je za njo izgubila vsaka sled. Je močnejše postave, visoka okoli 165 cm, svetle polti in okroglega obraza, ima zelene oči (obstaja možnost, da uporablja očala),« je pogrešano opisal Robert Perc, vodja Operativno komunikacijskega centra na PU Novo mesto

Morebitne koristne informacije, ki bi lahko pomagale najti pogrešano osebo, sporočite na telefonsko številko policijske postaje Krško (07) 49 29 400, anonimni telefon policije 080 1200 ali najbližji policijski postaji oziroma številki policije 113.

M. M.