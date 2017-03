»Ne želimo biti vaši kloni«

2.3.2017 | 18:15

Predstavniki novomeških osnovnih šol na regijskem zasedanju.

Novo mesto - V svetniške klopi novomeškega rotovža je dopoldne pod okriljem društva Mojca sedlo 32 osnovnošolcev, ki so bili izvoljeni na osmih osnovnih šolah novomeške občine. Na letošnjem, sicer že 27. občinskem otroškem parlamentu so razpravljali na temo »Otroci in načrtovanje prihodnosti«.

Delegate parlamenta so letos najbolj prepričali Jaka Kunej, Matija Radež in Klara Štukelj z OŠ Otočec, Marin Gazvoda de Reggi z OŠ Grm, Neža Račečič z OŠ Drska ter Matic Kobe z OŠ Brusnice, ki so jih izvolili za zastopanje na regijskem zasedanju.To bo prav tako v Novem mestu potekalo 17. marca.

»V plenarnem delu zasedanja so se delegati pogovarjali o temah »kdo sem in kakšen človek želim postati«, »prihodnost«, »vrednote« in »okolje«. Večina mladih parlamentarcev je povedala, da si želi, da bi jih starši in ostali odrasli poslušali in tudi slišali. Želijo si, da bi štelo tudi njihovo mnenje. Nekateri otroci na šolah pogrešajo več pogovarjanja o poklicih, usmerjanja. Predvsem pa si želijo, da bi prav vsi upoštevali njihove želje. Starejši se morajo zavedati, da ne želijo biti kloni, pač pa originali in slediti svojim ciljem in željam,« so o današnji razpravi še zapisali v društvu Mojca.

M. M., foto: Društvo Mojca

