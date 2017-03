Predsednik Pahor obiskal Šolski center Krško-Sevnica

2.3.2017 | 19:10

Predsednik Borut Pahor na obisku v Šolskem centru Krško-Sevnica. (Foto: Daniel Novakovič / STA; Urad predsednika Republike Slovenije)

Krško - Predsednik države Borut Pahor je danes na povabilo Jožeta Pernarja, profesorja fizike na Gimnaziji Krško, obiskal Šolski center Krško-Sevnica. Profesor Pernar mu je predstavil projekt laboratorija za fiziko, ki so ga sami zgradili na podstrešju šole, so sporočili iz urada predsednika države.

Ob prihodu v šolski center so Pahorja pričakali dijaki, v imenu vseh sta ga pozdravila Klemen Knez in Gašper Zorko. Dejala sta, da mu bodo dijaki dokazali, da se za mladostno zagnanostjo in radoživostjo iskrijo tudi resne in pametne misli, v imenu zaposlenih pa mu je zahvalo za obisk in podporo ideji profesorja Pernarja o izgradnji laboratorija za fiziko izrekla Erna Župan Pirkovič, direktorica šolskega centra.

»Zamisel in izvedba laboratorija za fiziko sta nekaj posebnega, zato sem čutil dolžnost, da se s svojim obiskom zahvalim ne le profesorju Pernarju, temveč vsem, ki so sodelovali pri tem projektu. Takšni premiki niso pomembni le za šolski center tukaj v Krškem, temveč za cel vzgojno izobraževalni sistem v Sloveniji,« je poudaril predsednik in ob tem spomnil na številne pogovore z dijaki, ki mu pomenijo oporo in navdih, predvsem pa tako bolje razume, kako mlada, ustvarjalna generacija doživlja razmere okoli sebe.

Pahor si je ogledal tudi učilnico za robotiko in CNC tehnologijo, kjer se je seznanil s praktičnim učnim procesom. Bodoči strokovnjaki strojnega in elektro področja pa so mu predstavili solarno vozilo, s katerim so osvojili prvo mesto na mednarodni dirki v Sisku na Hrvaškem, in so ga zasnovali in skonstruirali sami. Predsednik si je ogledal laboratorij za fiziko, izvedbo fizikalnih vaj ter dejal, da so zamisli in pogum profesorja Pernarja navdih vsem nam.

Obisk v šolskem centru je zaključil s pogovorom z dijaki, ki so mu dijaki podarili avtorsko ploščo šolske glasbene skupine, predsednik pa se je podpisal na košarkarski dres šolske košarkarske ekipe in si ogledal izvod šolskega glasila, v katerem je opisan njegov obisk na Srednji šoli Sevnica leta 2014. Aplikacijo »Lepo je biti milijonar« pa so v okviru računalniškega krožka prilagodili tako, da so ga presenetili z zanimivimi vprašanji, so sporočili iz urada predsednika.

Profesor Jože Pernar pa je za STA povedal, da je vodstvu Gimnazije Krško, ki deluje v okviru Šolskega centra Krško-Sevnica, zaradi pomanjkanja denarja pred nekaj leti predlagal, da bi laboratorij za praktični pouk fizike zgradili s pomočjo donatorjev, pod njegovim vodstvom pa so nato med predlanskimi poletnimi počitnicami začeli z gradnjo in urejanjem.

Ko je Pernar iskal in zbiral donatorje, se je glede na pogosto Pahorjevo sodelovanje pri različnih akcijah in opravilih obrnil tudi nanj. Predsednik se je po njegovih besedah nemudoma odzval z vprašanjem, kako lahko pomaga. Ker se je kasneje izkazalo, da njegove pomoči ne bodo potrebovali, pa so ga povabili, naj si laboratorij, ko bo že deloval, ogleda.

Laboratorij so zgradili na dotlej neizkoriščenem šolskem podstrešju. Po profesorjevi oceni je močno okrepil kakovost poučevanja in vaj iz fizike v omenjeni šolski ustanovi, ki pred tem za praktični pouk fizike ni imela primernih prostorov.

Šolsko vodstvo je Pernarju, ki je najprej izdelal idejni projekt, zaupalo tudi, da sam pri lokalnih podjetjih poišče donatorje in izvajalce, pri nekaj zaključnih urejanjih pa so nato prostovoljno pomagali tudi dijaki. Večino potrebne učne in raziskovalne opreme so sicer že imeli in so se lotili predvsem urejanja prostorov, ki so zdaj zelo priročni in dijakom poldrugo šolsko leto namenjeni tudi izven utečenih šolskih ur. Na razpolago so jim tudi za njihovo samostojno raziskovanje in ustvarjanje, je za STA še dejal profesor fizike.

M. Ž.