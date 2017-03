Jurčiča bodo po novem brali tudi Madžari

3.3.2017 | 08:10

Ivančna Gorica - Občina Ivančna Gorica, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Ivančna Gorica in Turistično društvo Višnja Gora bodo drevi ob 19. uri v višnjegorski Mestni hiši predstavili madžarski prevod humoreske Josipa Jurčiča Kozlovska sodba v Višnji Gori. Predstavitev, ki se bo odvila na predvečer 24. Pohoda po Jurčičevi poti, bo pospremila tudi razstava ilustracij Štefana Horvata.

Zbrane bodo nagovorili ivanški župan Dušan Strnad, Luka Šeme, KS Višnja Gora, Pavel Groznik z Občinske turistične zveze Ivančna Gorica in Jože Gros iz TD Višnja Gora. Gosta večera bosta prevajalka humoreske mag. Julia Balint Čeh in ilustrator Štefan Horvat.

Jurčičeva zgodba je s svojim podukom namenjena tako otrokom kot odraslim, ki se prehitro zapletajo v nepotrebne »kozlovske sodbe«. Govori o temeljnih vrednotah sodelovanja in jih prikaže na humoren način, z izhodiščnim zapletom in nesmiselno sodbo, ki navsezadnje vendarle razreši osnovne probleme vaščanov v konkretnem času in prostoru. Zaradi aktualnosti zgodbe je njeno prevajanje in posredovanje izven slovenskih meja še kako smiselno, in prav temu je posvečen prevodni projekt Modrost in pravica, ki ga je leta 2007 na JSKD OI Ivančna Gorica začela mag. Barbara Rigler, strokovna svetovalka za literaturo pri JSKD. V projektu so bili zamišljeni prevodi Jurčičeve Kozlovske sodbe v različne svetovne jezike, hkrati pa želi promovirati lokalne likovne ustvarjalce, ki delujejo na območju OI Ivančna Gorica.

Do zdaj je JSKD izdal že deset prevodov Kozlovske sodbe, angleškega, francoskega, nemškega, španskega, hrvaškega, poljskega, grškega, ruskega in danskega. Enajsti, madžarski prevod, ki ga je ilustriral ljubiteljski ustvarjalec Štefan Horvat z Višnje Gore, je nova dragocena vizualizacija tako višnjegorskih vedut kot karikiranih likov, ki vse prevečkrat spominjajo na našo vsakdanjo stvarnost, ne glede na to, na katerem delu zemeljske oble se nahajamo, so med drugim sporočili iz ivanške enote JSKD.

