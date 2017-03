V enem avtu pet poškodovanih; ukleščena v pločevini

3.3.2017 | 07:05

Sinoči ob 20.36 uri je pri naselju Gumberk, občina Novo mesto, voznik z osebnim vozilom zapeljal v obcestni jarek in se prevrnil na bok. Gasilci GRC Novo mesto so protipožarno in protinaletno zavarovali kraj nesreče in pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so pet poškodovanih oseb odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ukleščena v avtu

Davi ob 4.43 je pri naselju Jama pri Dvoru, občina Žužemberk, voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste, se prevrnila na bok in ostala ukleščena v vozilu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Žužemberk so stabilizirali vozilo, s tehničnim posegom rešili poškodovano, pomagali reševalcem pri prenosu do reševalnega vozila, odklopili akumulator in razsvetljevali kraj nesreče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano voznico oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Nesreča na AC

Sinoči ob 20.50 sta na AC med Grosupljem in Višnjo Goro trčili osebni vozili. Ena oseba se je pri tem poškodovala. Poleg reševalcev so na kraju posredovali tudi gasilci PGD Grosuplje in GB Ljubljana. Zavarovali so kraj nesreče, oskrbeli poškodovano osebo, odklopili akumulatorja na vozilih in nudili razsvetljavo.

Gorele pnevmatike

Včeraj ob 10.01 so pri Malem Mraševem, občina Krško, v gozdu gorele zavržene pnevmatike. Požar na površini 10 kvadratnih metrih so pogasili gasilci PGE Krško in PGD Malo Mraševo.

S helikopterjem v UKC

Ob 15.40 je poletel helikopter HNMP v spremstvu dežurne ekipe v Krško in iz ZD Krško prepeljal obolelo osebo v UKC Ljubljana.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7.50 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUMANJA VAS ;

- od 7.50 do 8.20 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SILOS STRAŽA;

- od 12.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL.;

- od 12.30 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOKI STRAŽA;

- od 12.30 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SILOS STRAŽA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 11.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP VIIG med 6:30 in 7:00 uro in med 14:00 in 14:30 uro, na območju TP Dobrava Pristava in Gazice Krka pa med 7:15 in 13:45 uro. Za področje nadzorništva Krško okolica na območju TP Pleterje - nizkonapetostni izvod Pleterje levo proti Zdolam med 8:00 in 11:00 uro ter na območju TP Ravne Zdole - nizkonapetostni izvod Proti Planincu med 11:00 in 14:00 uro.

