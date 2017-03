VDC Črnomelj praznoval 30-letnico delovanja

3.3.2017 | 13:15

Črnomelj - V Črnomlju so sinoči pripravili slovesnost ob 30-letnici Varstveno delovnega centra (VDC) Črnomelj. Direktorica zavoda Zdenka Vrlinič je spomnila na prehojeno pot. Odprli so ga 16. februarja 1987 ob občinskem prazniku, vendar je takrat še deloval pod okriljem OŠ Milke Šobar-Nataše kot delavnice pod posebnimi pogoji.

A prostori v Dijaškem domu so kmalu postali pretesni in leta 2000 se je preselil v temeljito prenovljeno stavbo na Majerju, dve leti pozneje pa je postal samostojen socialno-varstveni zavod, v katerem je danes skupaj z enoto v Vinici 41 uporabnikov iz vse Bele krajine. Nekaj mesecev po preselitvi VDC na Majer so v Dijaškem domu odprli bivalno enoto, ki se je pred desetletjem prav tako preselila na Majer. Županja Mojca Čemas Stjepanovič je dodala, da so pri sprejemanju OPPN Majer upoštevali potrebe po razširitvi VDC in bivalne enote.

V sproščenem programu, ki ga je povezoval Jaka Birkelbach, so nastopili duet Martina Mravinec in Marko Simčič, glasbena skupina Sveže sadje, mlada pevka Viktorija Malnarič ob spremljavi Matevža Banovca, z igrico Ježki gredo v svet pa je razveselila gledališka skupina VDC Črnomelj. Na koncu so na odru zapeli vsi uporabniki VDC.

