KZ Krka s prodajo premoženja do dobička in zaupanja dobaviteljev

3.3.2017 | 09:25

V. d. direktorja KZ Krka Anton Prus (desno) in vodja Gregorjevega sejma Aleš Pavlin (Foto: B. B.)

Predsednik nadzornega sveta KZ Krka Pavel Vidic (levo) in predsednik zadruge Matjaž Brezovar (Foto: B. B.)

Novo mesto - KZ Krka je lani ustvarila za 26,5 milijonov evrov prihodkov, kar je 8 odst. manj kot leto poprej, pri tem pa je prvič po letu 2008 poslovala pozitivno in ustvarila minimalen dobiček v višini 4.000 evrov.

Kot je na včerajšnji novinarski konferenci povedal v.d. direktorja Anton Prus - ta položaj je po odhodu Janje Horvat Jaklič zasedel pred dvema tednoma -, je upad prihodkov predvsem posledica znižanja odkupnih cen kmetijskih pridelkov in zapiranja treh trgovin, »ki že dalj časa niso prinašale želenih rezultatov.«

Na področju kmetijskih proizvodov so cene padle predvsem mleku in zelenjavi, ki med kmetijskimi proizvodi, ki jih zadruga odkupi na območju Dolenjske in Bele krajine, predstavljata največji delež.

V teh zaostrenih razmerah tudi čisti dobiček ni zgolj rezultat poslovanja, priznava direktor, »ampak predvsem posledica prodaje poslovno nepotrebnih« nepremičnin.« Lani ja tako KZ Krka prodala 30 ha veliko posestvo Klevevž, ki ga je kupil njihov dolgoletni najemnik, kmetija Karlovček, ter nekaj drugih manjših nepremičnin. Z dezinvestiranjem nameravajo nadaljevati tudi v prihodnje.

S kupnino so pokrivali predvsem obveznosti do bank in drugih dobaviteljev ter si tako povrnili omajano zaupanje partnerjev. »Obveznosti do bank zdaj poravnavamo normalno, z dobavitelji pa smo sklenili dogovore, da bo večina spomladanske dobave blaga in repromateriala poteka nemoteno. Večino izvršb, ki so bile izdane lansko jesen, smo poplačali in sanirali. Večjih težav v začetku sezone, ki zaznamuje celo leto, ne pričakujem,« pravi Prus.

Prihaja 23. Gregorjev sejem

Začetek sezone bo sicer zaznamoval tradicionalni, že 23. Gregorjev sejem, ki bo svoja vrata na Grabnu v Novem mestu odprl prihodnji petek, 10. marca.

Kot je povedal vodja sejma Aleš Pavlin, bo tudi letos privabil več kot 200 razstavljavcev, ki bodo prestavili novosti v kmetijski mehanizaciji, avtomobilizmu, programih za dom in vrt, v velikem šotoru pa se bodo pod geslom Domače. Najboljše! predstavili številni lokalni pridelovalci. »Na ogled in naprodaj bodo domača zelenjava, sadje, suhomesnati, pekovski, mlinski in mlečni izdelki. Predstavili se bodo medičarji, manjkalo ne bo niti tehničnih artiklov izpod rok naših rokodelcev,« našteva Pavlin.

Program sejma bomo podrobneje predstavili v naslednjih dneh, organizatorji pa v lepem vremenu v treh dneh pričakujejo 25.000 obiskovalcev, izmed katerih bodo izžrebali kup praktičnih nagrad, nekdo pa bo domov odpeljal tudi čisto novega twinga.

