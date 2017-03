Zdravko Golob kri daroval stotič

3.3.2017 | 12:15

Zdravko Golob je do zdaj daroval že okoli 45 litrov krvi. (Foto: M. Ž.)

z leve: predsednica KORK Birčna vas Mira Rus, jubilant Zdravko Golob in njegov brat Pavel, sekretarka OZRK Novo mesto Barbara Ozimek, vodja Centra za transfuzijsko dejavnost Novo mesto zdravnica Mojca Šimc in Mateja Šlajkovec iz OZRK Novo mesto.

Novo mesto - Zdravko Golob iz Stranske vasi je včeraj na Center za transfuzijsko dejavnost prišel dobro razpoložen, saj se je vpisal med krvodajalce s trimestno številko darovanj. Že stotič se je namreč pridružil tej največji solidarnostni akciji v Sloveniji, kar, če preračunamo, pomeni, da je za sočloveka prispeval že okoli 45 litrov te življenjsko pomembne tekočine.

S krvodajalstvom se je srečal pri osemnajstih letih, k temu so ga pritegnili sodelavci v tedanji novomeški industriji obutve, nato je dvakrat kri daroval med služenjem vojaškega roka in ostal krvodajalec. Glede na to, da je Zdravko, ki je sicer brezposeln že od leta 2009, star 57 let, jo bo lahko daroval še do 65 leta starosti. Z zdravjem nima težav, do zdaj pa je s to humano dejavnostjo prekinil trikrat, če bi sešteli vse skupaj, bi zneslo okoli 15 mesecev.

Sam doslej še ni potreboval krvi, na srečo pa tudi njegovi najbližji ne. Krvodajalci so tudi njegovi trije bratje, 44-letni Pavel je včeraj kri daroval 22-tič.

Ob jubilejnem odvzemu so Zdravku Golobu čestitale predstavnica transfuzijske službe zdravnica Mojca Šimc, sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto Barbara Ozimek in predsednica Krajevne organizacije Rdečega križa Birčna vas Mira Rus.

M. Ž.

Galerija