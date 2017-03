Pogrešanega Jaka Fekonjo našli v Kopru

3.3.2017 | 10:35

Novo mesto - Iz Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da so policisti pogrešanega Jaka Fekonjo iz Krškega mesta našli nepoškodovanega danes zjutraj v Kopru. Policija se zahvaljuje za namig anonimnega klicatelja, ki je prepoznal pogrešanega po opisu in to sporočil na anonimno številko policije 080 1200. Policisti so tako pogrešanega 26-letnika našli hitro in mu zagotovili tudi ustrezno zdravniško oskrbo.

Še vedno pa iščejo 31-letno Ivano Petrović iz Novega mesta.

M. Ž.