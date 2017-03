Na parkirišču zadel peško

3.3.2017 | 11:15

63-letni voznik je včeraj v Trebnjem pri vzvratni vožnjo na parkirišču spregledal 86-letno peško in trčil vanjo. Pri tem je padla in si zlomila roko. Prvo pomoč so ji na kraju nudili trebanjski reševalci in jo v nadaljnjo oskrbo odpeljali v splošno bolnišnico Novo mesto. Policisti prisotnosti alkohola niso ugotovili.

Pet poškodovanih v prometni nesreči

Na cesti od Rateža proti Strugi se je okoli pol devete ure zvečer zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo eno vozilo, poškodovalo pa se je pet oseb. 25-letni voznik osebnega avtomobila v desnem nepreglednem ovinku vozil preblizu desnega roba, zapeljal na bankino, od tam pa na travnati nasip. Po nekaj metrih se je vozilo prevrnilo na levi bok. V vozilu so bili poleg voznika še štirje potniki, stari od 14 do 50 let, ki so se prav tako lažje poškodovali. Po prvih ugotovitvah nihče ni uporabljal varnostnega pasu. Voznika so oglobili zaradi vožnje preblizu desnemu robu, prav tako so vsi dobili plačilni nalog, ker med vožnjo niso uporabljali varnostnega pasu.

Zapeljala na bankino in se prevrnila

Nekaj pred peto uro danes zjutraj so iz regijskega centra za obveščanje obvestili policiste o prometni nesreči na Jami pri Dvoru. Policisti so z ogledom ugotovili, da je 23-letna voznica osebnega avtomobila domnevno zaradi prevelike hitrosti, zapeljala na bankino in se prevrnila. Odpeljali so jo v novomeško bolnišnico, po prvih podatkih naj bi bila lažje poškodovana, a so jo za vsak slučaj zadržali na opazovanju. Policisti prisotnosti alkohola niso ugotovili.

Odnesli motorno žago in tiskalnik

V Zabukovju pri Šentrupertu so neznanci iz novogradnje odnesli motorno žago in tiskalnik ter lastnikom s tem naredili za nekaj manj kot 200 evrov škode.

Pijan za volan

Brežiški policisti so v naselju Mala dolina okoli enajste ure ponoči ustavili 54-letnega voznika osebnega avtomobila. Ker so posumili, da vozi pod vplivom alkohola, so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,04 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Noč je preživel v prostorih za pridržanje policijske postaje.

Zakonca iz Švice ostala brez torbice

Okoli druge ure danes ponoči sta se na avtocestno počivališče Dul ob avtocesti Ljubljana – Obrežje, pripeljala zakonca iz Švice. Ko sta se pripravljala na počitek, je do njiju pristopil moški, star med 40 in 50 let, oblečen v pulover in jeans hlače, ter povedal, da ima težave s svojim avtom. Po pogovoru sta ugotovila, da je iz njunega avtomobila izginila torbica z denarjem in dokumenti. Neznani moški, ki verjetno ni bil sam, jima je povzročil za okoli 1.500 evrov škode in skrbi.

M. Ž.