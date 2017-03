E-ciklirali bodo tudi v Temeniški in Mirnski dolini

3.3.2017 | 16:30

V Trebnjem so dopoldne v okviru projekta Gospodarjenje z e-odpadki lansirali ulični zbiralnik za e-odpadke in odpadne baterije. (Foto: J. S.)

Na območju občin Temeniške in Mirnske doline je po novem pet tovrstnih uličnih zabojnikov, vsi so postavljeni na ekoloških otokih.

Trebnje - Občine Temeniške in Mirnske doline so se dopoldne pridružile tistim slovenskim občinam, ki so na svojih ekoloških otokih že postavile ulične zbiralnike za e-odpadke in odpadne baterije. Gre za projekt Gospodarjenje z e-odpadki s sloganom E-cikliraj družbe ZEOS, ki je sofinanciran z evropskimi denarjem, z njim pa želijo spodbuditi ločevanje tovrstnih odpadkov ter hkrati uporabnike osveščati o negativnih vplivih na okolje in zdravje ljudi. Kot je na današnjem lansiranju uličnega zabojnika na ekološkem otoku na Kolodvorski ulici v Trebnjem dejal direktor ZEOS-a Emil Šehić, denimo okrog osem odstotkov elektronske opreme še vedno konča med mešanimi komunalnimi odpadki, kamor ta ne sodi, tudi zaradi nevarnih snovi, ki jih lahko vsebuje.

Na območju občin Temeniške in Mirnske doline – Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno - ki so tudi soustanoviteljice javnega podjetja Komunala Trebnje, so skupaj postavili pet uličnih zbiralnikov, v katerih bodo zbirali odpadno električno in elektronsko opremo ter baterije, vse so namestili na ekoloških otokih. Predstavniki tukajšnjih občin so dopoldne tudi podpisali listine o predaji uličnih zbiralnikov v uporabo.

»Komunala Trebnje je z veseljem pristopila k projektu, predvsem ker verjamemo, da ima pozitiven vpliv na naš odnos do ločevanja odpadkov,« razlaga Stanko Tomšič, direktor Komunale Trebnje, ki je lokalni partner projekta. Kot še pravi, tovrstne odpadke na območju tukajšnje Komunale sicer zbirajo tudi v zbirnem centru na Globokem, pa vendar je projekt postavitve uličnih zbiralnikov dobrodošel. »Ločevanje odpadkov, tudi tovrstnih, namreč vpliva na ceno storitve in seveda kaže na naš odnos do okolja. Zavedati se moramo, da tudi z ločevanjem prispevamo k boljšemu odnosu do okolja, v katerem živimo,« še poudarja Tomšič.

V uličnih zbiralnik v vseh štirih občina Temeniške in Mirnske doline je tako po novem mogoče odlagati odslužene baterije ter električno in elektronsko opremo, denimo male gospodinjske aparate, kot so električni mešalniki, likalniki in tehtnice, pa računalniško opremo in zabavno elektroniko, igrače, ki za svoje delovanje potrebujejo električni tok, baterije ali akumulatorje, ter ostalo malo opremo in orodje, kot so sušilniki, ventilatorji, brivniki in drugo. Pomembno je, da se v zabojnike ne sme odlagati sijalk, ker te vsebujejo živo srebro, poudarja Šehić, ter monitorjev in ostalih velikih aparatov oz. bele tehnike.

Ko še pravi Šehić, so projekt začeli januarja lani, do konca leta 2020 pa je cilj zbrati 65 odst. tovrstnih odpadkov od tiste količine, kot je potrošniki kupijo na trgu. Za projekt v vrednosti 1,8 milijona evrov so pridobili 60 odst. evropskega denarja, deset odst. pa je primaknilo ministrstvo za okolje in prostor. Poleg postavitve uličnih zbiralnikov na ekoloških otokih urejajo tudi zelene kote v trgovskih centrih, uredili pa bodo še mrežo za zbiranje tovrstnih odpadkov na podeželju.

