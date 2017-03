V novomeški bolnišnici znova dovoljeni obiski na vseh oddelkih

3.3.2017 | 15:00

Foto: M. Ž, arhiv DL

Novo mesto - Iz Splošne bolnišnice Novo mesto so sporočili, da so od danes dalje znova dovoljeni obiski na vseh oddelkih. Te so pred časom omejili zaradi povečanega števila obolelih za gripo in ostalih respiratornih okužb. Vse obiskovalce pa naprošajo, da v bolnišnico prihajajo zdravi.

Na otroškem oddelku je dovoljen obisk enemu od zdravih staršev naenkrat cel dan, v času obiskov pa še eni zdravi odrasli osebi. Na porodniškem oddelku je dovoljen obisk porodnice in novorojenca le najožjim svojcem, in sicer največ eni do dvema osebama dnevno v času obiskov. Obiski svojcev na ostalih oddelkih pa so omejeni na dve zdravi osebi na dan v času obiskov.

»Obiskovalce prosimo, da upoštevate sprejete urnike obiskov. Hvala za razumevanje!« so še zapisali v sporočilu za javnost.

M. Ž.