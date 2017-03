V Semiču se je začel prvi spomladanski sejem Agri-Grad

3.3.2017 | 18:00

Semič - Danes se je ob Metliški cesti v Semiču začel prvi belokranjski spomladanski sejem Agri-Grad, ki ga organizira podjetje Požek. Podjetje se ukvarja z gradbeno in trgovsko dejavnostjo, konec lanskega leta pa je trgovino v semiški obrtni coni združilo z nekdanjo trgovino Agri.

Na sejmu največjo pozornost namenjajo kmetijski in gradbeni opremi, repromaterialu ter novostim na tem področju. Seveda pa je med več kot 30 ponudniki na 2.000 m2 razstavnih površin tudi precej ponudnikov lokalno pridelane hrane. Obiskovalci bodo lahko dobili marsikateri strokovni nasvet, pripravili bodo prikaze uporabe strojev in opreme ter predavanja o rezi sadnega drevja in vinske trte ter aranžiranja cvetja.

Sejem, ki se bo zaključil v nedeljo zvečer, bo spremljal tudi pester spremljevalni program z obilo zabave. Na otvoritvi, na kateri je sejem predstavil Franci Požek, direktor podjetja Požek, semiška županja Polona Kambič pa je poudarila pomen tovrstnega sejma za semiško občino, so nastopili ansambel Mladi Belokranjci s Slavkom Plutom in Martinom Špringerjem, mladinski pevski zbor OŠ Semič, folklorniki z OŠ Semič ter Luka Kambič.

