Pohodniki za Aleppo so se ustavili ob žici na meji

3.3.2017 | 21:15

Rigonce - Danes popoldne so v Rigonce prispeli mirovniki, ki so 26. decembra lani iz Berlina odšli proti Aleppu v nasprotni smeri po poti, ki so jo naredili migranti.

Pohodniki za Aleppo, ki potujejo pod geslom #CivilMarchForAleppo, so se v Rigoncah ustavili ob žični ograji na travniku ob Sotli, kjer je bil predlani v največjem migrantskem valu prehodni sprejemni center.

Med pohodniki so tudi tisti, ki se zavzemajo za sožitje med Palestinci in Izraelci.

V mednarodni skupini danes v Rigoncah je bilo okrog trideset pohodnikov. Kot je povedala Zala Opara iz Sežane, ki se je skupini pridružila na poti skozi Slovenijo, se število članov skupine dnevno spreminja. Kot je rekla, s pohodom izražajo nestrinjanje z odnosom Evrope do migrantov in s tem, da so oblasti na mejo postavile ograjo.

Mirovniki večinoma hodijo, sicer pa imajo tudi dva spremljevalna kombija.

Kot je povedala še ena od slovenskih udeležencev, Neva Pirc, bodo danes prespali v bližini Rigonc, na Velikem Obrežu, kjer so jim prostor dali gasilci.

Danes so šli na pot na Bizeljskem, kjer so pred tem prespali. V tem dnevu so prehodili približno petnajst kilometrov.

»Nekaj časa smo hodili med vasicami od Bizeljskega proti Brežicam. Kakšno uro ali uro in pol smo hodili čez močvirje, tako da imamo čisto mokre noge. Kar pa je velika realnost beguncev na poti, ker hodijo čez močvirja in reke in so premraženi. Po stranskih poteh gremo tudi zato, ker je hoja po glavnih cestah zaradi prometa nevarna,« je rekla Neva Pirc.

Kot je omenila, je javnost naklonjena projektu CivilMarchForAleppo. Zadovoljna je, da so projekt med potjo lahko predstavili, npr. v mariborskem mladinskem centru Pekarna in drugje. »Zelo podpirajo to iniciativo. Čisto vsi želijo mir,« ugotavlja Neva Pirc.

Dogajanje so opazovali tudi nekateri domačini in, tako je videti, ti pohod sprejemajo, kakor je zamišljen - kot mirovniško dejanje.

Ko so bili pohodniki pri ograji v Rigoncah, to je na sami slovensko-hrvaški meji, se je med svojim rednim nadzorom meje mimo pripeljala slovenska policijska patrulja. Skupine ni odvračala, kar se tudi da razumeti kot znamenje razumevanja in podpore ideji pohoda Berlin-Aleppo.

Pohodniki bodo jutri dopoldne pot nadaljevali na Hrvaško.

M. L.

Galerija

































































































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 4h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni miro Čista neumnost.Gre za 80% ekonomskih migrantov in ne beguncev. Preglej samo prijavljene komentatorje