V sredo bodo začeli z arheološkimi izkopavanji v mestnem jedru

4.3.2017 | 12:15

Arheološka izkopavanja v mestnem jedru (Foto: MO Novo mesto)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto bo v sredo, 8. marca, v okviru projekta ureditve mestnega jedra začela z arheološkimi izkopavanji na območju Glavnega trga ter Rozmanove in Pugljeve ulice. Zaradi tega bodo občasne delne ali popolne zapore cest, so sporočili iz občinske uprave.

Začeli bodo na odseku med Mladinsko knjigo in vodnjakom, zato bo ta del od srede dalje zaprt za promet, obvoz bo urejen po Jenkovi, Detelovi in Dilančevi ulici.

Prva faza bo trajala nekaj dni, sledili pa bodo izkopi na Pugljevi ulici, Rozmanovi ulici, odseku med Kandijskim mostom do Mladinske knjige in na križišču pri Kandijskem mostu. Vsa dela bodo predvidoma potekala nekaj tednov, v primeru pomembnih arheoloških najdb pa se to obdobje lahko podaljša, so zapisali.

Testni izkopi so obvezni za vsa gradbena dela, ki posegajo v teren na območjih arheoloških najdišč, kamor spada tudi celotno mestno jedro. Predvidenih je 42 testnih izkopov, velikosti 3X1,5 metra in globine 2 metra. Lotili se jih bodo postopoma, na približno 10-metrskih razdaljah in se bodo glede mikrolokacije prilagajali situaciji na terenu. Večinoma bodo potekali po trasi bodočega infrastrukturnega kolektorja (glavni vod, v katerem bodo združeni kanalizacija, vodovod, telekomunikacijski in električni vodi …), ob levem robu vozišča (gledano iz smeri Kandijskega mosta proti Rozmanovi ulici). Testne izkope bodo po pregledu sproti zasipavali nazaj do nivoja cestišča.

Med izkopavanji bodo, kot so navedli, poskrbeli za zaščito gradbišča in za čim manj moten dostop do mestnega jedra. Uredili bodo začasne obvoze, vključno z vso prometno signalizacijo, občasno pa bodo, odvisno od poteka del, zmanjšali tudi število parkirnih mest.

O časovnem poteku del in spremembah prometne ureditve bodo redno obveščali, so še dodali na novomeški občini.

M. Ž.