Predmet na AC poškodoval tri vozila; zbil pešca

4.3.2017 | 07:00

Včeraj ob 18.23 uri so se na avtocesti med cestninsko postajo Dob in Bičem, v smeri Novega mesta, zaradi ostrega predmeta na cestišču poškodovala tri osebna vozila. Na kraju povoženja sta dve osebni vozili obstali na odstavnem pasu zaradi materialne škode. Gasilci PGD Trebnje so varovali kraj dogodka do prihoda delavcev Darsa. Eno osebno vozilo pa se je ustavilo pred pokritim vkopom Medvedjek. Iz vozila je iztekalo pogonsko gorivo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj, postavili pivnike in posuli madež v dolžini okoli 100 metrov.

Zbil pešca

Ob 13.32 je na Seidlovi cesti v Novem mestu voznik osebnega vozila zbil pešca. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, do prihoda policistov usmerjali promet ter nudili pomoč ekipi nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pri prenosu poškodovanega.

Voda je iztekala

Ob 11.45 so v Dragatušu v občini Črnomelj gasilci PGD Črnomelj s tehničnim posegom odprli vrata garaže in omogočili vstop delavcem Komunala Črnomelj, zaradi počene cevi in iztekanja vode v prostor.

Našel bombo

Ob 11.54 je krajan v gozdu pri naselju Nova gora, občina Dolenjske Toplice, našel ročno bombo in eksplozivno polnjenje za ročno bombo. Nevarni najdbi italijanske izdelave iz druge svetovne vojne sta odstranila pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije ter ju do uničenja odpeljala v ustrezno skladišče.

Avto zagorel

Ob 13.23 je na cesti pri kraju Breza v občini Trebnje zagorelo osebno vozilo. Požar v predelu motorja je začel gasiti lastnik, dokončno pa so ga pogasili gasilci PGD Trebnje. Gasilci so še ohladili motor, vozilo pregledali s termovizijsko kamero in odklopili akumulator.

Zagorelo v lokalu

Ob 22.28 je v Gubčevi ulici v Brežicah, zaradi napake na električni napeljavi zagorelo v gostinskem lokalu. Gasilci PGD Brežice so požar pogasili in pregledali prostor s termokamero.

Gorelo v dimniku in na travi

Ob 17.36 so v Podgorski ulici, občina Kočevje, v dimniku v stanovanjskega bloka gorele saje. Posredovali so gasilci PGD Kočevje, ki so počakali, da mine nevarnost in očistili dimnik. Obvestili pristojnega dimnikarja, ki bo opravil sanacijo.

Ob 19.01 je na kipi v Kočevju gorela trava. Požar na površini okoli 50 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Odprli avto

Ob 13.50 so v Podvrhu, občina Sevnica, posredovali gasilci PGD Sevnica, ki so s tehničnim posegom odprli vrata na osebnem vozilu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 12.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRINOVEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.